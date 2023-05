A MODEM ingyenes, kéthetente jelentkező Tiéd itt a tér rendezvény onstage kerekasztal-beszélgetésén május 3-án Megyeri Csilla műsorvezető, influenszerrel, Dánielfy Gergő énekes, színésszel, valamint Vavra Bence énekessel találkozhatott a közönség.

A MODEM és a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék együttműködésében létrejött program vendégei olyan médiapiaci szereplők voltak, akiket már biztosan láthattak a nézők közszolgálati vagy kereskedelmi televíziós műsoraban, akik jelen vannak a populáris kultúrában. A három, Debrecenhez is ezer szállal kötődő vendég más-más színtéren dolgozik, egy valami azonban biztosan közös bennük: tudják, milyen hatást gyakorolhat a magánéletre a nyilvánosság.

Sérelmekkel, de kitart az álma mellett

A kerekasztal-beszélgetés után Megyeri Csilla a Haon kérdésére elmondta: annak ellenére, hogy a karrierje elején sok bántást kapott, ma is szerelmese a televíziózásnak. A felsőfokú tanulmányait 13 éve média szakirányon végezte el Debrecenben, ezek az évek tisztán kirajzolták előtte a képet: nem a rádiózás lesz az ő útja, a képernyőn van a helye. Mint mondta, debreceni munkaévei alatt támogató közösségben teltek a mindennapjai, sokan biztatták, benne pedig megvolt a kellő alázat és szorgalom a fejlődéshez. Megyeri Csillát a televíziós szereplései mellett a rajongói az Instagramon is követhetik, az influenszer ezen a felületen van jelen leginkább.

Csilla megjárhatta a poklot, amikor egy rossz pillanatában sokakból feszítő indulatokat kiváltó módon fogalmazott egy televíziós műsorban, a műsorvezető akkor védtelenül nézhetett szembe a véresszájú kommentelők hadával. Azt mondja, a sok bántás sok sérelemmel járt, de mostanra feldolgozta a történteket, és pozitív személyiség tudott maradni. Sőt, a szeretett szakmának sem fordított hátat. Most is, épp, mint a médiaszakon töltött egyetemi évek alatt, a műsorvezetői posztra vágyik, és tesz is azért, hogy elérje a célját, castingon is járt az elmúlt időszakban. Elmondta, hogy a 2023-as év sok kihívást tartogat még számára, a rajongók podcastban is hallhatják majd, de a tervek szerint saját ruhamárkával is jelentkezik az influenszer.

Önazonos tudott maradni

Kevés az az ember, aki előtt még meglepő Vavra Bence énekes tehetsége, az viszont többeket meglephetett, hogy a debreceni kötődésű fiatal a táncparketten is megállja a helyét. Az utóbbi időben a Sztárban Sztár műsorban ismerhették meg a nézők közelebbről, és végül őt választotta a közönség a legjobb átváltozóművésznek; később a Dancing With The Stars showműsorban is eredményesnek bizonyult. A MODEM-ben tartott beszélgetés után a Haonnak elmondta, hogy a televíziós műsorok közül csak olyanra mond igent, amiben önazonos tud maradni. Bár mostanság többször láthattuk a képernyőn, és szívesen kipróbálná még magát műsorvezetői szerepben is, számára mindig a zene lesz az első helyen, éppen ezért van, hogy akár tízéves távlatban is a színpadon képzeli el magát. Arról álmodozik, hogy idővel külföldön is koncertezhet, vagy hogy dalszerzőként járja be a világot. Kevesen tudják, de Bencének alkalmazott közgazdász végzettsége is van, valamint vállalkozásfejlesztést is tanult. A Random Trip és a Fool Moon zenekar fiatal énekese szerint bár mindez távol áll a legkedvesebb tevékenységétől, mégis úgy érzi, jól jön ez a fajta tudás a zeneiparban is.

BBI