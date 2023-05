Több tetoválás is díszíti már a debreceni kötődésű Megyeri Csilla testét, a napokban azonban közösségi oldalán egy újabb alkotást mutatott meg a követőinek. Korábban az influenszer portálunknak mesélt arról, hogy a testén több finom, nőies és pici minta van - köztük pedig van olyan is, amelyet csak a párja, Zsolt láthat.

Az új tetoválást azonban nem rejtegeti, hiszen jól látható helyen, a mutatóujján van. Különlegessége pedig az, hogy egy barátnőjével közösen készíttették: az angol „love” - azaz szeretet - szó betűit varratták fel úgy, hogy ha a kezeiket összeteszik, akkor lesz teljes egész, ezáltal mások számára is értelmezhető.

A kommentelők között volt, aki amellett, hogy megdicsérte, az aggodalmát is kifejezte azzal kapcsolatban, hogy az ujjaikról hamar ki fog kopni a tinta. Tanácsként még azt is megírta, hogy legközelebb egy olyan helyre tetováltassanak, ahol időtállóbb lesz a végeredmény, hiszen úgy gondolja, hogy a két nő barátsága is kiállja az idő próbáját. Az influenszer azonban megnyugtatta, hogy a tenyerén is van egy apró minta, ami már kilenc éve ugyanolyan, mint volt egykoron.