Több tucatnyian gyülekeztek Tina Turner otthona előtt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a rock'n'roll királynőjeként emlegetett Tina Turner hosszú betegség után Zürich közelében, Küsnachtban található otthonában halt meg. Balog Jánostól, a debreceni származású svájci taxisofőrtől megtudtuk, szerda kora este már több tucatnyian gyülekeztek Tina Turner villája előtt, hogy leróják kegyeletüket. A helyi sajtó munkatársai a helyszínről tudósítottak, valamint a közelben élőkkel készítettek interjút.

Rajongók és sajtósok Tina Turner svájci otthona előtt

Forrás: Balog János-archív

Balog János nyolc éve dolgozik taxisként Svájcban, és mindössze fél éve tudja, hol töltötte mindennapjait Tina Turner. – Sok embert megismertem itt, és ahogyan a legtöbb taxis, jómagam is szóba elegyedtem az utasokkal. Ahogyan Tina Turner is rajongott a Zürichi-tó környékéért, úgy Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel is itt telepedett le – fogalmazott a Haon érdeklődésére. Kiemelte, Tina Turner rajongói nem egyszer környékezték meg az énekesnő otthonát, sátrat vertek a villa előtt azt várva, hátha megpillanthatják a legendát. Az ilyen esetekben a hatóság felszólította a rajongókat, hogy hagyják el a környéket, ők pedig rendbontás nélkül távoztak a helyszínről.

Forrás: Balog János-archív

– Tina Turner nagyon közvetlen volt az emberekkel, sokszor látták őt a közeli boltban vásárolni, nem zavarta, ha megszólítják, sőt, közös fotókat is készíthettek a legendás énekesnővel – emelte ki a taxisofőr.

