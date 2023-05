Te is gyűjtöd a Kinder-figurákat? Ha igen, a következő hirdetéssel megütheted a jackpotot, valaki ugyanis egy 1500 darabos gyűjteménytől szeretne megválni az egyik debreceni csereberecsoportban, és mindössze egyetlen tárgyat kér cserébe. Ha esetleg lapul nálad egy új, petrolzöld shaggy szőnyeg, amit már csak a garázs egyik sarkából a másikba rakosgatsz kínodban, mert csak a helyet foglalja, itt a remek alkalom, hogy megszabadulj tőle, ráadásul már viheted is a kollekciót, amelyben a hirdetés szövege szerint a '80-as és a '90-es évekből is vannak darabok.

A hirdető egyébként azt írta, a gyűjtemény jóval többet ér, mint egy ilyen szőnyeg ára, szóval ez alapján nem tűnik rossz boltnak.