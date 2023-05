A debreceni kötődésű Gubik Petra és Veréb Tomi több darabban is üldözte egymást a szerelmével, ami egyelőre nem teljesült be. Nyári Károly Prima Primissima díjas magyar dzsesszzongorista, énekes és családja csap össze kedd este a műsorban fiatal musicalsztárokkal a TV2 műsorában – olvasható a Metropol keddi közlésében.

A Sztárban Sztár! legutóbbi szériájának győztese, Petra a Madách Színház színésznőjeként sokszor szerepel együtt a társulat egyik legnépszerűbb tagjával, Veréb Tamással, aki szépfiús sármja és kisportolt testének hála nagy népszerűségnek örvend a hölgyek között. A Metropol tudatta, Petra meglepő kijelentést tett közös darabjaik kapcsán.

„Mi Tomival üldözzük egymást folyamatosan. Az még sosem történt meg, hogy egy beteljesedett szerelmet megéljünk a színpadon. Először Tomi volt a nagy szerelmem, most ő üldöz engem” – árulta el a műsorban nevetve a másfél éve boldog párkapcsolatban élő Petra. Kijelentése után Tomi vette át a szót.

„Gyopival persze mindig összejön a szerelem a színpadon, olyan ez a csapat, amelyben a tagok szinte egy családot alkotnak” – utalt Tomi a műsorban Kovács Gyopárra, aki szintén erősíti a színész vezette csapatot, csak úgy, mint Ember Márk és Hajdú Tibor. Utóbbinak is van hozzáfűzni valója a témához, megjegyzi: ő is csapta már a szelet a színpadon Petrának, de az a románc sem teljesült be.