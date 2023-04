A debreceni kötődésű Csilla, úgy tűnik, nemcsak a konyhában okoz forró pillanatokat, hanem az Instagramon is. A legutóbb közzétett képen inkább egy igazi dögös nyúlnak öltözött, mint nyuszinak: a fekete lakk maszkja, vadító pillantása és rózsaszín telt ajkai vonzzák a tekintetet, de mély dekoltázsa is kellemes látványt nyújthat annak, aki a maszknál lentebb is tud tekinteni.

A kommentszekció is csak dicsérni tudta Csilla fotóját, akit legutóbb a VIASAT3 Troll a konyhában című kulináris krimiben láthattunk, de a felkapott híresség mostanában középpontba került a külsejét illetően is. Sok bántást kapott plasztikai beavatkozásai és Insta-fotóinak retusálása miatt. Csilla azonban nem foglalkozik a negatív kritikákkal, és ezt a nyuszis képe is jól mutatja, hogy plasztika ide vagy oda, ami szép, azt meg kell mutatni.

