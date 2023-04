A Bocskai-dandár katonái ott segítenek, ahol tudnak, most épp a nagyon leterhelt húsvéti nyuszi tojásait kézbesítik a megfelelő célállomásra. És hát nincs is erre jobb választás az aknavetőnél, mert messzire visz, meg még nagyon pontos is mellé. A Facebookjukra feltöltött fotón a tojásutánpótlás mellett a nyulat is látni, akinek a tappancsai között már ott van a következő adag muníció.

Az idei hogyan kívánjunk boldog húsvétot minél kreatívabban versenyben azért eddig elég jól állnak ezzel a poszttal.