A debreceni kötődésű influenszer az elmúlt napokban Instagram-oldalán közzétett egy fotót, melyen egy alkoholos italt tart a kezében egy dögös, feszülős piros ruhában. Miért is lenne ez a fotó más, mint többi? A kép mellé záporoztak a hozzászólások, és a kommentelők többsége tette fel a kérdést, és szőtte az elméleteket, hogy Csilla a képen jól láthatóan várandós. Telefonon értük utol Csillát, aki a Haon kérdésére, miszerint babát vár-e, leszögezte: nem terhes. A babaprojekt és a családalapítás terveik között szerepel, de természetesen nem egy alkoholos itallal a kezében jelentené be, hogy érkezik a trónörökös.

Az a bizonyos „terhes” fotó

Forrás: Instagram / Megyeri Csilla

– Nagyon elszomorított, és alig hittem a szememnek, hogy ez a fotó milyen kommentháborút indított el az embereknél. Maximalista vagyok, mielőtt kirakok egy képet, alaposan megnézem. S amikor kiderült, milyen kétértelműre sikeredett, egy közeli barátnőmet kérdeztem meg, ő mit lát rajta. Elmagyarázta, hogy mivel fentről fotóztam magam, és a csípőmet előretoltam, így tényleg úgy tűnik, mintha babát várnék, és kerekedne a pocakom – mutatott rá Csilla. A médiaszemélyiség arról is mesélt, hogy amióta több figyelem került rá, még nagyobb hangsúlyt fektet a közösségi média megjelenéseire, sokkal tudatosabban kezeli azt. – Én nem láttam semmit a fotón, egy piros, feszülős ruhában vagyok egy itallal a kezemben. Zavar, hogy rosszindulatú megjegyzésekkel kötötték össze azt a csodálatos érzést, amikor majd én is édesanya leszek – mondta el őszintén Csilla, majd hozzátette, annak viszont nagyon örül, hogy volt olyan, aki megvédte őt és szembement a rosszindulatú kommentekkel.

Egy újabb „ékszer”

Azonban egy friss Insta-sztorijában kiszúrtuk, hogy új tetoválása is lett Csillának, így rákérdeztünk, mi a jelentése az új szerzeménynek. Mint megtudtuk, több finom, nőies és pici tetoválás díszíti a testét, van amelyik látszik, van olyan, amit csak Zsolti láthat.

Forrás: Instagram / Megyeri Csilla

– A tetoválásaim nagy része akkor született, amikor olyan élethelyzetben voltam, ami hatást gyakorolt az életemre. Nem volt ez másképp most sem, régóta szerettem volna tetováltatni magamra egy kört. A napokban láttunk egy filmet Zsoltival a moziban, amiben a főszereplő feleségének a füle mögött volt egy ugyanilyen egyszerű szimbólum. Azonnal beleszerettem, és tudtam, hogy ez lesz az én tetkómnak is a helye, aztán este 10 órakor már a tetováló szalonban voltam – nevetett Csilla, aki arról is beszámolt, hogy a minta a jelentése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt válassza: a kör az örökkévalóságot jelképezi. Sok vallásban és spirituális hitben egy kör képviseli az isteni életerőt vagy szellemet, amely mozgásban tartja valóságunkat. Ez a vitalitás, a teljesség, a kiteljesedés és a tökéletesség szimbóluma.

ND