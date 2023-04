Bulvárból jeles című podcast harmadik részében újra lecsapnak a szaftos hírekre a debreceni celebguruk.

Dóri és Emese újra véleményt formált a helyi és az országosan is ismert celebekről. A pletykálást Megyeri Csilla megosztó képével kezdték, melyen nem várandós, de sok kommentelő ezzel is „bántotta”, majd kitértek Dobó Ágira, hogy mennyire jól kezeli a magánélet és az ismertség határait, de nem mehettünk el az Instán megosztott szexi fotói mellett. A héten indult Hal a tortán harmadik évada is szóba került, ahol két ex néz farkasszemet egymással, Szorcsik Viki és Szabó András Csuti személyében, a főzésről nem igazán beszéltünk, de az ő kapcsolatukról annál többet.