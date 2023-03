A debreceni milliárdos, Felföldi József régóta híres arról, hogy időről időre szeret a legőrültebb videókkal előrukkolni a közösségi médiában. A zenei producerként és motivációs íróként is közismert édességgyárosnak egyébként nemrég egy könyve is megjelent. A kötet tulajdonképpen a Facebook-oldalán is olvasható aforizmáinak gyűjteménye. Ezúttal azonban félretette a bölcsességet, és előhúzta a humort a tarsolyból, legújabb TikTok-videójában ugyanis azt láthatjuk, amint bő olajban kisüt egy panírozott mobiltelefont. Később ezt tálalja is a minden bizonyára végleg meghibásodott telefon meghökkent gazdájának. Hát, nem mondjuk, hogy egészségére...