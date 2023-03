Borzi Vivien fotóst a magyar hírességek már barátnőjüknek tekintik, hisz számtalan ismert és népszerű celeb állt a kamerája elé, hogy megörökítse életük egy fontos momentumát. Így van ezzel a derecskei Megyeri Csilla is, aki Instagram-posztjában osztotta meg, hogy milyen élmény volt neki nyolc év után a profi fotós „kezei közé” kerülni. – 27 éves voltam, amikor az egyik legkreatívabb, legemlékezetesebb születésnapi ajándékomat kaptam Zsoltitól, aminek annyira tudtam örülni, mint egy kisgyermek álmai játékának. Azóta eltelt 8 év, és most igaz, magamat „leptem meg” ugyanezzel, de ugyanolyan örömmel, izgalommal töltött el, mint akkor – írta a bejegyzéshez Csilla. A posztban kiemelte, hogy legalább évente egyszer receptre kellene íratni minden nőnek egy fotózást, valamint imádja a mostani énjét, illetve külsejét. – Úgy tartják, hogy a fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. Már most tudom, hogy jó lesz ezeket a képeket (is) visszanézni nagymami koromban – jegyezte meg posztjában Csilla.

A képek tényleg mesések, és Csilla csak úgy ragyog rajtuk. Mostanában sok 24 órás sztorit rakott ki Intagramjára, amin fáradhatatlanul edz, odafigyel, hogy karbantartsa magát. A nemrég egy stúdiót felgyújtó Csilla posztja alatt záporoztak a hozzászólások, melyekből kiderült, hogy mindenki odavan a vadító képekért. Olyan jelzőkkel illeték a celebet, mint dögös, bomba, szépséges vagy dög, sőt, igazi felnőtt filmes képként is jellemezték a fotókat. Reméljük, vőlegényének, Zsoltinak is tetszenek a „vadmacska” fotók.

