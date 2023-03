A nemrég ötvenedik születésnapját ünneplő Fejes Tamás bejelentette: új üzletbe kezd Spanyolországban. Mint azt a Bors írta, a Fejes a dobolás mellett a Tankcsapda pénzügyeit, turnéit szervezi, és több vállalkozást is létrehozott és sikeresen működtet. Mivel imád utazni, nem meglepő, hogy legújabb vállalkozása is az utazáshoz kötődik. Méghozzá mostantól spanyolországi apartmanok, apartmanházak kiadásával is foglalkozik, amiről közösségi oldalán számolt be.

„Ígértem az óriási bejelentést, hát itt van! Azért vagyok itt folyamatosan Benidorban, Spanyolországban, mert előkészültünk egy vállalkozással...Apartman lakásokat fogunk üzemeltetni, nyaraltatunk, remélhetőleg benneteket is!” – mondta a videójában.

Fejes nem sokkal később már Portugáliából, a vasárnapi MogoGP-szeznnyitó helyszínéről jelentkezett be, ahová egy régi Mercedesszel futott be.