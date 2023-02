Ahogyan arról már korábban is írtunk, húszéves jubileumát ünnepli idén a Kowalsky meg a Vega. A zenekar ebből az alkalomból február 18-án a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású koncertet.

Már csak a főpróba van hátra, tehát kijelenthetjük: a felkészülés végén tartunk!

– emelte ki a Haon érdeklődésére Balázs Gyula „Kowalsky”, a Kowalsky meg a Vega zenekar frontembere. Mint elmondta, szokás szerint Győrben lesz a főpróba, így volt ez a korábbi nagykoncertek előtt is. Tehát a napokban pontot raknak a felkészülésre, ám nem állnak meg, jövő hét végén Svájcba is ellátogatnak, Zürichben fognak klubkoncertezni. Kowa megjegyezte, a határon túli fellépés voltaképpen számukra egy élő tesztelés lesz, csaknem 2,5 órán át fognak zenélni.

Az elmúlt két évtizedben a csapat népszerűsége töretlen volt, albumaik többszörös platinalemezek lettek, és számos sláger köthető nevükhöz. A Kowalsky meg a Vega a hazai fesztiválok állandó fellépője, de játszanak kisebb klubokban és a legnagyobb koncerthelyszíneken is. A jubileumi koncertre a Kowalsky meg a Vega nemcsak a két évtizedes pályafutás esszenciáját hozza el, hanem a 2023 februárjában megjelenő új stúdiólemez dalait is. A frontember hangsúlyozta: felcsendülnek a legnagyobb slágerek, köztük a Hála veled, a Varázsszavak, az Egy világon át, a Mint egy jel vagy a Tombold ki is. – Senki számára nem titok, az elmúlt három évben nagy változások voltak a világban, ami megmutatkozott a könnyűzenei élet területén is. Mondhatni, a mostani nagykoncert lesz az első olyan visszacsatolás, mérce, ami megmutatja: hogyan is érkezett vissza a zenekar a saját szolgálatába – mondta.

