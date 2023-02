Sári Évi meglehetősen vicces hangulatba került a Maldív-szigeteken, ahova a barátnőivel utazott el február elején. Már az odajutás meglehetősen izgalmasan alakult, hiszen az énekesnő gépe bő 2,5 órás késéssel indult Budapestről, ami miatt lekésték a csatlakozást, és a hóval borított Isztambulban kellett eltölteniük egy éjszakát úgy, hogy Évi csak fürdőruhát vitt magával – írta a Ripost.

Ahogy a lap is megjegyzi, a turistacélpont sztáresküvők kedvelt helyszíne is egyben, és a debreceni származású színész-énekesnőnek is eszébe jutott, mi lenne, ha megviccelnék az Instagram-közönséget, és eljátszanák, hogy történetesen kimondta a boldogító igent, méghozzá az egyik barátnőjének, bikiniben.

Mutatjuk a képeket is.

Forrás: Ripost