Február 19-én volt 55 éves a debreceni Tankcsapda frontembere, Lukács Laci, akit a zenekar aznapi kaposvári buliján ünnepeltek meg nagyon: mint megírtuk, Lukácsot a közönség is felköszöntötte, hiszen közösen elékelték a zenésznek a Boldog Születésnapot című dalt, később pedig a Tankcsapda stábjának egyik tagja egy tortát adott át az ünnepeltnek.

„A szombati koncerten Sidi kezdte a meglepetést, egyszer csak belekezdett gitárjával a Happy Birthday-be” – mondta a zenész a Borsnak. – Ehhez csatlakozott a közönség, nem tudtam róla, jó kis meglepetés volt. A rajongók idén is elhalmoztak a szeretetükkel, és mondtam is a többieknek, hogy ez a hétvége a gyerekektől kapott gyerekrajzok hétvégéje volt, mert több 5-8 éves kislánytól és kisfiútól is kaptam kedves rajzokat, akik akár az unokáim is lehetnének. Jó érzés, hogy a zenénk, a Tankcsapda szeretete generációról generációra száll – tette hozzá a zenész.

Egy ötéves kislány rajza Lukács Lacinak

Forrás: BorsOnline

Lukács egyébként, mint mondta, nevetett egyet a korán. Nem nagy szülinapozós, de a kerek évfordulókról meg szoktak emlékezni. – Persze most is volt torta, meg itóka is. Igaz, már nem úgy megy, mint fiatalabb korunkban, már sokkal hosszabb idő regenerálódni a szülinapi közös italozás után. Ez van! – jegyezte meg, hozzátéve, egyáltalán nem foglalkoztatja a kora, hiszen azt csinálja, amit szeret.

Mondjuk a születésnapom másnapján amikor felkeltem, megjegyeztem, hogy most már ha csak egy nappal is, de közelebb vagyok a hatvanhoz, mint az ötvenhez, jót nevettem!

– zárta Lukács Laci.