A debreceni származású színész-és énekesnő nemrég osztotta meg Instagram-oldalán, hogy pihenni indult barátnőivel, viszont kicsit hosszúra sikerült az oda fele vezető út. A közösségi oldalán folyamatosan sztorikban tudatta a követőivel, hogy alakult a kijutásuk: végül az isztambuli repülőtéren 22 órás várakozás után szállhattak fel a gépre, ami egészen a Maldív-szigetekig repítette őket. Évi már posztolt is az oldalára milyen csodálatos környezetben nézik a naplementét, méghozzá igen kevés ruhában.

Sári Évi csodás környezetben piheni ki magát

Forrás: Instagram / Sári Évi

A debreceni színésznőnek 45 évesen is bomba alakja van, és ezt a fürdőruhás képe is bizonyítja. Sőt korábban már megcsodálhattuk bájait Ibiza partjainál is. Kíváncsian várjuk, milyen képeket tesz közé a szexi Sári Évi a mesébe illő látvánnyal szolgáló Maldív-szigetekről az elkövetkezendő napokban.

ND