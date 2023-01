Volt, aki a hobbijának élt, és amikor tehette, repülőre szállt, de akadt olyan is, aki a karrierépítésre helyezte a hangsúlyt. A hajdúnánási műsorvezetőt, Vitányi Juditot és a debreceni énekest, Dánielfy Gergőt a Haon telefonon érte utol. Arról érdeklődtünk tőlük, miként gondolnak vissza a 2022-es évre, s milyen tervekkel vágnak neki az új esztendőnek.

Élmény élmény után

A hajdúnánási származású műsorvezető, Vitányi Judit nemrég még a Maldív-szigetekről osztott meg gyönyörű képeket a közösségi oldalán, a napokban pedig már a TV2 hírműsorából, a Tényekből köszön vissza, azonban sűrű időbeosztása mellett szakított egy kis időt a Haon kérdéseire is. – Nem szoktam előre nagy projekteket tervezni, általában a sorsra bízom magam, és állok elébe bárminek, de mindig olyan élethelyzet jön velem szemben, amire akkor szükségem van. Nem veszem elő a naptáramat, hanem sodródom kicsit az árral – vallja Judit.

Arra is kitért: szerencsésnek mondhatja magát, hiszen imád utazni, és a 2022-es évben sok új helyre eljutott. – Sok élményt szerzünk a kirándulások alatt, illetve egy párkapcsolatnak is jót tesz, ha mindketten kiszakadunk az itthoni mókuskerékből. Az év elején Peruban jártunk, elképesztő élmény volt, azóta az alpaka az egyik kedvenc állatom. Nyáron Görögországban töltöttünk el egy kis időt, és nemrég tértünk haza a Maldív-szigetekről, az utazások éve volt az idei – mosolygott a telefon végén a műsorvezető. Említette: Kolumbiába szeretne már egy ideje eljutni, reméli, mihamarabb megismerheti közelebbről a dél-amerikai országot. – A 2023-as évünk első fele még mindig lakásfelújítással fog telni, aztán pedig látjuk, mi lesz, bár a munkám is mindig tartogat izgalmakat – mondta. Szavaiból kiderült: a barátokkal december 31. előtt elutaztak, és megünnepelték az új évet, viszont szilveszterkor inkább a csendet választották, és kettesben koccintottak a párjával.

Jutott pofonokból is, de jó a csapásirány

– Legyen boldog évünk a 2023-as, ez a legfontosabb! – mondta el frappánsan és röviden a debreceni Dánielfy Gergő. Majd bővebben kifejtette, hogy nagyon sok mindent csinált egyszerre 2022-ben: ott volt a zenekar, ahol névcsere is történt az év végén, és Dánielfyként fut tovább az együttes. Gergőnek a színészetben is sikerült helytállnia, viszont e téren szeretne kicsit lassítani és megállapodni akár egy kőszínháznál, erről már korábban beszélgettünk a fiatal énekessel.

– Büszkén mondhatom, hogy számomra a 2022-es év sikeres esztendő volt, nemrég jelent meg a legújabb klipünk, és a napokban forgattuk le a januárban megjelenő dalunkhoz szintén egy videót. Szerencsés vagyok, hogy olyan dolgokat csinálhatok, amit imádok. A zene és színház is jól megfér egymás mellett, emellett ott van a műsorvezetés is, ami közel került a szívemhez – fogalmazott. Gergő hangsúlyozta, szeretné, ha több teátrumos időpont szerepelne a naptárában, de a fellépéseknek is hagy elég helyet. Kiemelte, 2022-ben voltak olyan helyzetek, amikor sodródott az árral, és pofonokat is kapott, de az a tanulási folyamat része volt. Azért várja kíváncsian, mi minden történik 2023-ban, mert úgy érzi, hogy sikerült rálépnie a boldogsághoz, a további fejlődéshez és a siker felé vezető csapásirányra.

