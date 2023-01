Ma péntek 13-at írunk? – kérdezett vissza Kerekes Gréta debreceni gátfutó, amikor a Haon arról kérdezte, mennyire tartja magát babonásnak, mit gondol a sokak által szerencsétlen dátumról. A sportolót évekkel ezelőtt érdekelték a babonák, azonban ma már felnőtt fejjel próbálja „nem bevonzani a negatívumokat az életébe”. Egy biztos, január 13-a a gátfutó számára kellemes élményeket rejt, ugyanis a délután folyamán átveheti mesterdiplomáját a Debreceni Egyetemen.

– Egy percre belegondoltam, mi rossz történhetne a mai nap folyamán, és az jutott eszembe: nem adják a kezembe a diplomám? – jegyezte meg viccesen.

Hozzátette, nem fog füllenteni, ha pénteken kellett volna hazavezetnie, akkor biztosan megfordul a fejében, hogy nem túl szerencsés napot választott. De szerencsére korábban hazatért Debrecenbe, így nyugodtan készülhet az ünnepségre.

Sós Fecó mulatós sztárral az említett napon csak jó dolgok történtek, így volt ez most is. Péntek reggel megcsörrent a telefonja, és nagyon jó hírt kapott a vállalkozásával kapcsolatban. Egyébként nem tartja magát babonásnak, de nem bánná, ha a szerencsétlen napokon is csupa jó híreket kapna. Érdeklődésünkre megjegyezte, folyamatosan hívják fellépni, többek közt ezért is gondolja úgy, hogy a 2023-as év számára pozitívumokat tartogat. Mindemellett megtudtuk, a mulatós zene kedvelői Valentin-napon új slágergyanús dalt kapnak tőle.

– Hamarosan kezembe veszem a céges telefont, elváltoztatom a hangom és felhívom néhány barátomat: beidézem őket a rendőrségre – mondta kacagva Ruha Tomi humorista, aki a hasonló napokon szereti megleckéztetni az ismerőseit.

Kiemelte, péntek 13-án általában jó dolgok történnek vele. Néhány éve elesett motorral, de karcolások nélkül megúszta. Nem tartja magát babonásnak, viszont ilyenkor még inkább próbál pozitívan gondolkodni, hátha bevonzza a jót!

