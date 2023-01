Nem a szándék, hanem az idő hiánya áll a hajdúnánási származású híradós esküvőjének útjában. Habár párja, Péter már 2021 őszén eljegyezte Vitányi Juditot, még nem házasodnak össze.

– Nincs semmi tervben az esküvővel kapcsolatban, szóba sem került egyelőre. Fogalmam sincs, hogy hogy lesz, mint lesz, egyelőre a lakásfelújításon legyünk túl. Nálunk hamarabb meg lesz tervezve egy út, mint az esküvő – mondta a Ripostnak Vitányi Judit.

Judit a Tényeket, az ország legnézettebb hírműsorát vezeti. A műsorvezető elmondta, sokat dolgozik, de nem bánja, nagyon szereti a munkáját. Egy ország látja nap mint nap a gyönyörű tévést, nem csak a kinézetének kell tökéletesnek lenni, lelkileg is rendben kell, hogy legyen.

Ehhez vőlegénye minden feltételt biztosít, ha kell, a házimunkából is szívesen kiveszi a részét.

– Az idei év, de legalábbis az első fele a tavalyi év folytatása, kivirágoztatása lesz. Még mindig benne vagyunk a lakásfelújításban. Most jön az a rész, hogy egyre jobban szépül az otthonunk, lesznek szekrények, tudok dekorálni. Már csak az asztalosmunkák vannak hátra – folytatta a műsorvezető.

– Nagyon büszke vagyok a páromra, a felújítással kapcsolatban mindent ő szervezett, ő intézte a rendeléseket, a mesterembereket is ő kereste. Nekem néha csak választanom kellett. Nagyon pozitív, hogy ilyen oldalról is megismertük egymást. Teljesen helytáll mindenben, szerencsésnek érzem magam. Az utazásainkat is ő szervezi, roppant jó ízlése van. Hasonló az enyémhez, de a lakással kapcsolatban például én inkább a praktikumra hajtok, hogy mindennek legyen helye, de tudunk kompromisszumot kötni. Amikor szorul a hurok, a házimunkában is besegít. Ha például későn érek haza, és ki vagyok merülve, sokszor vacsorával vár vagy jobban összepakol maga után – zárta híradós.