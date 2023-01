Igen sűrű időszakot él most meg Nagy Bogi: a balmazújvárosi kötődésű énekesnőt a Csináljuk a fesztivált zsűritagjaként láthatják mostanában a tévénézők, emellett tervezgeti az esküvőjét, sőt párjával nemrég az első közös lakásukat is megvásárolták – számolt be a BorsOnline.

Bogi és párja nemrég egy hangulatos TikTok-videómontázsban meg is mutatták a költözés folyamatát.

„Furcsa belegondolni, hogy saját lakásom van, háztartást vezetek, számlákat kell fizetnem, nekem kell hívnom a szerelőt, ha elromlik valami, és nem apu szereli meg gyorsan. Hamarosan pedig feleség is leszek. Lépésről lépésre haladok a felnőtté válás útján, de közben azt érzem, hogy még mindig cuki kislány vagyok” – nyilatkozta a lapnak Nagy Bogi, aki ősszel házasodik össze kedvesével, a 28 éves Marcival.

„Jól állunk a szervezéssel, már ruhapróbán is voltam. Anyukám kísért el, láttam, hogy kicsit rosszul érinti, hogy ebben a szerepben lát engem, ezért próbáltam neki megkönnyíteni, és ugráltam, szaladgáltam, mint egy kislány. A fehér ruhámmal a hagyományos vonalat képviselem majd, viszont a menyecskeruhám nem a megszokott piros lesz!” – árulta el az énekesnő. Természetesen a gyermekvállalást is tervezik, de Bogi ezzel még várna néhány évet.