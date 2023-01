Gőzerővel előre! – vallja Gábor Betti, aki már nagyon várta a 2023-as évet. A debreceni énekesnő a Haon érdeklődésére elmondta, tavasszal érkezik egy új dal, s klipet is forgatnak hozzá. A munka sem fog megállni, hiszen úgy véli, az emberek a 2023-ban is szeretnék kiengedni a fáradt gőzt. – A lányomnak az új esztendő nagyon fontos időszak lesz, ugyanis nyolcadik osztályos, januárban felvételizik, és ott leszünk mellette, hogy sikerüljön megvalósítania az elképzeléseit – jegyezte meg. Szavai szerint hisz abban, hogy ha pozitívan áll a dolgokhoz, akkor azok sikerülni fognak. Nem szabad elkeseredni, menni kell előre, és hinni magunkban.

Mint kiemelte, érzelmes embernek tartja magát, még ha ezt kifelé nem is szereti mutatni. Az elmúlt időszak nem volt zökkenőmentes számára. Ahogy azt korábban megírtuk, az énekesnő 21 év után távozott a Desperado együttesből. A szétválás után a tagok nem tudtak megegyezni a zenekar névhasználatáról. Most úgy néz ki, januárban rendeződnek a dolgok, és Betti is összpontosíthat a családjára és a karrierjére.

Szeretnék már túl lenni a jogi dolgokon, végre fellélegezhetnék.

Továbbá megtudtuk, Betti nem igazán hisz az asztrológiában, ugyanis nem gondolja, hogy a horoszkópja fogja megmondani, milyen éve lesz. Sokkal inkább érdekli a számmisztika, és már tudja: júniusig igazán nehéz lesz számára a 2023-as esztendő, de utána minden jóra fordul, és élvezheti az év második felét.

Az ünnepek alatt is próbáltak

Balázs Gyula „Kowalsky”, a Kowalsky meg a Vega zenekar frontembere úgy érzi, jelen helyzetben nemcsak lokálisan, hanem globálisan is figyelemmel kell lenni a történésekre, körülményekre, és amit ő maga vár: legalább a közvetlen környezetünkben béke legyen.

A mellettünk zajló háború nagyban befolyásolja az életünket, tehát öröm lenne mindannyiunk számára, ha csitulnának a harcok Ukrajnában.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, húszéves jubileumát ünnepli az új esztendőben a Kowalsky meg a Vega. A zenekar ebből az alkalomból 2023. február 18-án a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású koncertet.

Kowalsky: legalább a közvetlen környezetünkben béke legyen!

– Gőzerővel készülünk, rengeteget próbálunk; most az a legfontosabb, hogy minden úgy süljön el, ahogy azt elterveztük. Az ünnepek alatt is összegyűltünk és játszottunk, persze a családdal is töltöttünk időt, de nem álltunk le a próbákkal – hangsúlyozta. Elmondásából kiderült: eredetileg szilveszterkor is felléptek volna, de végül úgy alakult, hogy a próbateremben csaptak a húrok közé. Ilyenformán azzal foglalkozhattak az óév utolsó napján, amit szeretnek, ez pedig meghatározza a 2023-as évet.

