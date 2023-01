Bódi Sylvi debreceni születésű modell Facebook-oldalán osztotta meg rajongóival, hogy ugyan imás smink nélkül lenni, hisz ez a „természetes állapota”, de néha bizony szükség van rá.

– Érdekesek vagytok ti, emberek... Ha felteszek egy képet, ahol ki vagyok festve, akkor sokan azt írjátok, hogy minek nekem smink. Persze van olyan is, aki azt írja, hogy nagyon jól áll – fogalmazott Bódi Sylvi, hozzátéve, ha feltesz egy smink nélküli képet, akkor is kap hideget, meleget. – Mi lenne, ha csak szimplán elfogadnánk, hogy néha így van, néha meg úgy? Semmi sem egyforma és az élet sem állandó. Akár örülhetnénk mindig annak, ami éppen van – írta. Kiemelte, egy fotózásnál vagy forgatásnál szükség van a sminkre, hiszen ilyenkor erős fényben van az ember, és „elvész” az arca, ha nincsenek kiemelve a vonások. – Én jól érzem magam smink nélkül, natúran, ahogy világra jöttem, de szeretem magam profi sminkes által készített sminkben is. Magamat sminkelni egyáltalán nem szeretem, nincs is komoly piperecuccom itthon – tett hozzá.