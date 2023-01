Bódi Sylviről immár évek óta köztudott, hogy nem fél kapát ragadni, és Balaton környéki otthonának kertjében ezerféle élelmiszert termeszt. Az egykori playmate szinte mindent magába szippantott a vidéki életmódból, talán csak a visszafogottságot nem, hiszen követőtáborának rendszeresen beszámol az aranykalászos gazdaként elért teljesítményeiről. Rajongói legnagyobb örömére a villantások sem maradnak el a közösségi felületeiről, amelyek a színes tartalomkavalkádnak és a debreceni születésű modell máig tartó szépségének köszönhetően töretlen népszerűségnek örvendenek. Néhány napja meztelen felsőtesttel jelentkezett be egy dézsából, nem sokkal később azon kaptuk magunkat, hogy garbóba és köténybe burkolózva savanyúságot készít. – A fermentált zöldségek nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is, mert jótékony hatással vannak a bélflóránkra. Élő ételekkel nagyon jól lehet a bélflórát építeni! – hívja fel a figyelmet a bejegyzésben. Mint írja, egy ideje törekik arra, hogy szezonálisan táplálkozzon, s mivel télen viszonylag kevés dolog terem a kertben, így a nyáron elrakott, befőzessel tartósított, saját termesztésű ételeit vagy fermentált zöldségeket fogyaszt. Utóbbiak csínját-bínját nemrég egy workshop keretében sajátította el, ahol a klasszikus receptek mellett egy exkluzív ínyencség, a csipkebogyó-kökény pezsgő elkészítési módját is megtanulta. Sylvi bevallotta, ez utóbbit már önállóan is gyártja, mi pedig csak reméljük, hogy a nedű remekül passzol majd a forró dézsás téli esték hangulatához!