Lezajlott tavaly december közepén a La Burrata Mozzarella Miss Hungary 2022-es döntője, melyben a Hajdú-Bihar vármegyei származású Balogh Arinának drukkolhattunk. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a fiatal egyetemista lány fináléba jutásához egy hosszabb út vezetett: előválogatók, fotós tábor és éjszakába nyúló főpróba.

– A döntőt megelőző nap a koreográfiát gyakoroltuk, aztán a lányokkal és a stábbal egy vacsorán vettünk részt, ami hosszasan elnyúlt, de nem csak emiatt aludtam keveset. Be kell valljam, hogy nagyon izgultam. Korán keltem a finálé napján, hogy megcsináljam a reggeli szépségrutinjaimat, majd tiszta fejjel elinduljak a verseny helyszínére – emlékezett vissza Arina, aki a kilences sorszámot viselte a megmérettetésen. Elmondta, hogy aznap, a kezdés előtt még közel három órán át gyakorolták a koreográfiát. Délután kisminkelték a lányokat és elkészítették a hajukat, majd kezdetét vette este hat órától a verseny.

Opció lehet külföld is

A budapesti Aquaworld Resort Hotel Amazonas termében énekesekkel, táncosokkal és bűvész show-val szórakoztatták a vendégeket. A Miss Hungary 2022 udvarhölgyei és királynői fejére felkerült a korona és számos különdíjat is kaptak a döntőbe jutott szép magyar lányok. Arinától megtudtuk, először a szatén kisestélyit öltötték magukra, ezt követte a bikinis felvonulás. – Az utolsó ruha előtt még volt egy vacsora, ezt követően vonultunk fel Csajkovszkij Diótörőjének varázslatos zenéjére egy csillogós estélyiben. Majd az eredményhirdetés következett – mesélte.

Hozzátette, az ő fejére nem került korona, mégis nagyon örült a győztes lányok sikereinek.

Forrás: Balogh Arina-archív

Szoros barátság alakult ki közöttük, így minden mosoly és taps őszinte volt. – Pozitív élményekkel távoztam a versenyről, tapasztalatot szereztem, hogyan fejleszthetem a járásomat a színpadon, amit tudok majd a későbbi versenyeken is kamatoztatni. A következő hetekben azonban az egyetemre és a tanulásra akarok koncentrálni – fogalmazott Arina.

Hangsúlyozta, hogy a verseny után nagyon sok gratulációt és biztatást kapott a jövőre nézve a barátaitól, családjától és a szakmától egyaránt.

Tervei közt szerepel, hogy nemcsak hazai, hanem külföldi szépségversenyen is megméreti magát. – A határon túli megmérettetéseknek nemzetközi visszhangja is van, és számos nemzet lányaival ismerkedhetek meg, emellett kapcsolatokat építhetek ki. Nagyon szeretnék majd a későbbiekben egy szép eredményt elérni egy versenyen, és akár egy koronával a fejemen hazajönni, hogy büszke legyen rám az ország – fogalmazott. Mint megtudtuk, szeretné, hogy az emberek ne a külseje alapján ítéljék meg, és ne tartsák buta libának, hanem értékeljék azt a munkát és tanulást, amit az eredményeibe fektet. – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-szervező szakon tanulok, és nemcsak az agyamat edzem minden nap, hanem a testemet is. Figyelek, hogy a hétköznapokban egészségesen étkezzek, a külsőm mindig fontos szerepet töltött be az életemben – mondta, majd nevetve elárulta, az ünnepek alatt nem tudott ellenállni a csokinak, valamint a karácsonyi diós bejgli sem ment pocsékba.

ND