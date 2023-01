Két évvel ezelőtt is útjára indult a Big Shot, Magyarország első fotós tehetségkutatója, mely legjobbjai közé bekerült a hajdúszoboszlói Szilágyi Ákos is, aki mentorként dolgozott együtt a kijelölt párjával. A versenyben a profik és az amatőrök együtt, párokban versenyeztek. Egy plusz csavart is volt a feladatokban: mobiltelefonnal kellett képeket készíteni.

Az első szériáról már eleve tudtam, abban szerepelt egy távolabbi ismerősöm férje. A második évadra – amiben szerepeltem – végül egy ismerősöm hívta fel a figyelmem a jelentkezési határidő előtt egy nappal. Noha általánosságban mindig távol maradok a pályázatoktól, versenyektől és hasonlóktól, most beadtam a derekam

– idézte fel portáluknak Ákos a versenyre való jelentkezés részleteit. A hajdúszoboszlói fotóst teljesen sokkolta, amikor megtudta, hogy több száz jelentkező közül bekerült a versenybe. Egy baráti összejövetelen volt éppen, amikor barátnője kiszúrta, hogy a Nánási család élőzni fog, és bejelentik a beválogatott versenyzőket. – Azt éreztem, hogy de jó, közönség előtt jön majd a csalódás, aztán léphetünk tovább. Amikor pedig elhangzott a nevem, és kiderült, hogy a mentorok közé választottak be, nem tudtam megszólalni – nevetett. Nánási Pál nevét egy ország ismeri, a szakmájából adódó számos elismerés kapcsán is, valamint feleségét, Ördög Nórát sem kell bemutatni. Ákostól arról érdeklődtem, milyen volt egy népszerű emberrel együtt dolgozni.

Már a személyes válogató alkalmával is meglepett, hogy olyan őszinte mosollyal nyújtott kezet, mintha együtt őriztünk volna disznót. A verseny alatt pedig aktívan körülöttünk mozgott, és bármire volt szükségünk, azonnal adta hozzá az eszközt. Nem sok segítőkészebb embert láttam még a szakmában – vallja.

Szilágyi Ákos az utolsó pillanatban jelentkezett a versenyre

Forrás: Szilágyi Ákos-archív

– Sajnos a hét pár közül mi voltunk az első forduló után kiesők. Az 1+1 óra (fotó és utómunka) rendelkezésre álló idő feladta a leckét, teljesen szokatlan volt ilyen jellegű nyomás alatt dolgozni és ezzel párhuzamosan, mint mentor is próbáltam megállni a helyem – emlékezett vissza Ákos. Elmondta, magáról tanult a verseny során a legtöbbet. Első kézből tapasztalhatta, milyen mentori szerepben lenni.

Mivel már előtte is kacérkodtam az oktatással, azóta csak még inkább bennem van, hogy a legjobb tudásom szerint ápoljam és védjem a fotózás értékeit, és ennek az egyik alappillére az utánpótlás edukálása. Valódi és fundamentális tudás átadása kiskapu, trükkök helyett

– fogalmazott a terveit illetően. Mint megtudtuk, Ákos most tapossa a fotózás szakmában a hatodik évét, és a kedve szerint bármit fotóz, hiszen szenvedélye a képalkotás, és imádja a zárszerkezet kattanásának hangját. Üzleti szegmensben is dolgozott már sokféle projekten, de leginkább esküvők, portrék, üzleti/reklámanyagok és rendezvények fotózásában dolgozott eddig, és még jó néhány évben ezt is tervezi.

Szenvedélye a képalkotás

Forrás: Szilágyi Ákos-archív

ND