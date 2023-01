Viszonylag kevés magyar kézilabdás mondhatja el magáról, hogy pályára lépett Bajnokok Ligája-mérkőzésen, azt pedig vélhetően csak egy valaki, hogy az idejekorán véget érő pályafutása után reality szereplőként, majd stand uposként lett ismert. Pácz Viktória pontosan ezt a karriert futotta be, s a Stand Up Comedy Humortársulat debreceni fellépésén neki is tapsolt a közönség. A műsor előtt beszélgettünk az exkézilabdázóval, aki kérésünkre felidézte a lokistás éveit, a Köstner Vilmoshoz fűződő különleges viszonyát, mesélt arról, mit adott neki a sport, miért költözött be a Való Világba, illetve mi a célja a „dumálással”. Az egy évtizedes ismertség okán megtartottuk a tegeződést az interjú során is.

Milyen emlékeid vannak a kézilabdás korszakodból?

Tatai születésű vagyok, de a sport miatt a székesfehérvári sportiskolába jártam, majd a helyi csapat, a Cornexi játékosa lettem. Itt figyelt fel rám a DVSC akkori vezetése, a klubelnök Gellén András és a vezetőedző Köstner Vilmos, akik átcsábítottak a Lokihoz, a korom miatt az ifi csapathoz. Bár a nagyokkal edzettem, meccseket főként az utánpótlás alakulattal játszottam, de így is többször előfordult, hogy Triffa Ági és Kiss Évi mellett a felnőttek között szintén bizonyíthattam. Többek között a Bajnokok Ligájában is pályára léptem, az osztrák Hypo otthonában, s ezen a meccsen szúrt ki egy menedzser, aki beajánlott a francia Angoulême alakulatához, ahová a debreceni éveim után szerződtem.

Az egyik edződ (név nélkül) azt mondta rólad, hogy nagyon tehetséges játékos voltál, de túl bohém ahhoz, hogy profi kézilabdázó legyél.

Ezt biztosan Köstner Vilmos mondta, akinek száz százalékig igaza volt! Egyébként az élet is őt igazolta. Ennyi év elteltével én is azt gondolom, hogy a profi kézilabdához a tehetség önmagában kevés, és sokszor azok a játékosok tudnak igazán nagy karriert befutni, akiknek a szorgalma sokkal jobban megvan ehhez az egész sportolói életmódhoz.

Ezek szerint nem is vetted komolyan a sportkarriered?

Abszolút komolyan gondoltam. Amikor még Debrecenben játszottam, akkor élsportolónak készültem, annak is tartottam magam, s aszerint éltem. Amikor véget ért a lokis karrierem, és Franciaországba szerződtem, még ott is nagyon komolyan gondoltam a kézilabdát – egy ideig. Aztán valami megtört bennem. Valószínűleg az is közrejátszott, amit Vili bá mondott, azaz a bohémság, a zabolázatlanság véget vetett annak, hogy élsportolóvá váljak.

Tudod, mit mondanak kézilabdás berkekben a kapusokról?

Hogy bolondok. Ez abszolút igaz, megcáfolni nem tudom.

Ezek után egy éles váltással a Való Világban láttunk viszont.

Erről is nyilatkozott az egykori edzőm, Köstner Vilmos, így fogalmazott a Nemzeti Sportnak:

„Azt hittem, Pácz Viki nevét a vébé, s nem a VV keretében olvasom egyszer”.

Egyébként ez az egyetlen cikk, amit eltettem abból a korszakomból.

Pácz Viki élvezi, ha szórakoztathat

Forrás: Boros Norbert

Miért zártad le ennyire drasztikusan a sportpályafutásod?

Ezzel akartam bizonyítani mindenkinek, a családomnak, a barátaimnak, egykori edzőimnek, sőt még a sportos életvitelemnek is, hogy ez ennyi volt! Úgy éreztem, szükséges egy olyan lezárás, ami nem hagy kétséget. Szerintem így eléggé egyértelművé tettem, hogy ennek vége van. Mindennek ellenére még így is nagyon-nagyon sokan telefonáltak, s próbáltak presszionálni, hogy folytassam a sportot.

Utólag visszagondolva, mennyire érzed jó döntésnek, hogy beköltöztél a Való Világ villájába?

Bevallom, hirtelen felindulás volt, nagyon sokáig el se mondtam senkinek, hogy jelentkeztem. A család konkrétan onnan tudta meg, hogy látott a televízióban – pedig jó kapcsolatot ápolok velük. Amúgy nem bántam meg. Tudom, hogy milyen a Való Világ, ez a reality egy abszolút trash műfaj, de engem nem az motivált, hogy celeb vagy sztár legyek, csakis a könnyen szerezhető pénz lehetősége hajtott. A kápé mellett lakást és autót is kapott a győztes, s ez nagyon tetszett. Amúgy a mai napig azt gondolom a Való Világról, hogy mindenki úgy viselkedik benne, ahogy szeretne. Sokan szexelnek a villában, s olyan dolgokat csinálnak, amiket később megbánnak, de én nem tettem semmi ilyesmit. Most is úgy tudom visszanézni a műsort, hogy nincs mit szégyellnem.

Sok villalakó elmondta, azért jelentkezett a realitybe, hogy népszerűségre tegyen szert. Téged ez semennyire nem motivált?

Engem kizárólag az motivált, hogy a kézilabdázás után megmutathassam, igenis érek valamit, s mondjuk, képes vagyok megnyerni egy olyan műsort, amit országosan sugároz a tévé, s több millióan nézik. Mivel nem voltam tehetséges sem éneklésben, sem táncban, így maradt a Való Világ. Az, hogy a műsor után az RTL lehetőséget adott, gyakorlatilag felkarolt és elkezdett képezni, azt nagyon nagy elismerésnek tartom. Szerintem kevés embernek sikerült ilyen szintre eljutni a Való Világ után. Nyolc éve szerepeltem a műsorban, a mai napig az RTL-nél dolgozom, s ezt a VV-nek köszönhetem.

A való világos múltamat sosem tudom lemosni magamról, mert mindenki tudja, hogy ott voltam, de nem is fogom szégyellni.

Vannak olyan dolgok, amiket a sportban töltött évek alatt tanultál, majd kamatoztatni tudtál a civil életben?

A győzni akarás, az a fajta mentalitás, hogy mindig a legjobbnak lenni, a hozzáállás és a kitartás mind-mind olyan tulajdonság, amit a sporttól kaptam. A munkában is ki akarok tűnni a tömegből. Azt, hogy csapatban tudok dolgozni, azt is annak köszönhetem, hogy már a gyerekkoromtól kezdve kézilabdáztam, azaz közösségben nevelkedtem.

Sosem bántad meg, hogy abbahagytad a kézilabdát?

Ez a mai napig téma, főleg akkor, amikor a család válogatott meccset néz a tévében, s az egykori csapattársaim, barátaim játszanak a nemzeti mezben. Ilyenkor a szüleim mindig felteszik a kérdést: „Vikike, nem sajnálod, hogy nem vagy ott?”. S az a válaszom, hogy nem, pedig serdülőben, ifiben és juniorban is voltam korosztályos válogatott. Azért nem bánom, mert így olyan oldalamat is megismerhettem, mint például a kommunikáció, amit a kézilabda mellett nem sikerült volna kiaknáznom. Azt gondolom magamról, hogy egy középszerű, stabil NB I.-es kapussá tudtam volna válni Magyarországon, de mondjuk, a top 3-ban nem lenne helyem.

Van még kapcsolódási pontod Debrecenhez?

A rokonaim Hajdúsámsonban laknak, úgyhogy alapvetően van hajdú-bihari kötődésem, sőt, a nagymamám is itt született, innen kerültünk át Tatára. Bevallom, nagyon régen voltam Debrecenben, s hihetetlenül nosztalgikus élmény most újra itt lenni úgy, hogy egy másik arcomat mutathatom meg a Stand Up Comedy Humortársulat fellépőjeként.

Azt is a meg nem nevezett tréner mondta, hogy huszonévesen is jó humorod volt, illetve mindig szerettél a társaság középpontjában lenni. Úgy tűnik, ebben is igaza volt, hiszen első nőként megnyerted a Stand Up Comedy Humortársulat tehetségkutató versenyét, a Humortechnikumot.

Az mindig érezhető volt fiatalabb koromban is, hogy népszerű a humorom, illetve nagyon szeretnek a csapatban. Kimondottan domináns alkat voltam az öltözőben, mindig bohóckodtam, lényegében edzés előtt, edzés után, de sokszor edzés közben is. Egyébként Köster Vilmos meghatározó ember az életemben, mert nagyon sok mindent adott nekem, annak ellenére is, hogy számtalan alkalommal pöröltem vele. Állandóan visszabeszéltem, amiért büntetést kaptam, mert be akart törni. Mindennek ellenére azon kevés emberek egyike, akinek a véleménye, tanácsai a mai napig elkísérnek és számítanak. Sokkal több volt számomra egy edzőnél, olyan tanító, „apapótló” szerepet töltött be az életemben.

Pácz Viki stand upos mentorával, Orosz Györggyel

Forrás: Boros Norbert

Mi vonz a stand upban? A szórakoztatás mennyire jelenti a jövőt a számodra?

Azt szeretem benne, hogy jókedvre deríthetem az embereket. A humor nálam az első helyen van, szerintem ez a legfontosabb a mai világban. Fontosnak tartom, hogy akkor is tudjunk nevetni, amikor sok szomorúság és negatív változás ér bennünket. Teljes mértékben komolyan gondolom a stand-upot. A Humortechnikum versenyén úgy indultam el, nem tudtam, hogy lesz-e hozzá elég tehetségem. Egy magánéleti válság után voltam, úgy éreztem, jól jöhet a megmérettetés. Nem gondoltam, hogy megnyerem, de óriási büszkeséggel tölt el, ugyanis az esemény 10 éves történetének én vagyok az első női győztese. Azóta tagja lettem a Stand Up Comedy Humortársulatnak, aminek nagyon jó érzés a részese lenni. A szervezet művészeti vezetője Orosz Gyuri, aki igazi mentor, rengeteget segít, ami rám is fér, hiszen valljuk be, ez nem egy női szakma, de próbálok helytállni. Bízom a sikeres folytatásban, s remélem, hamarosan egyre több platformon megmutathatom a tehetségemet, többek között a Showder Klubban is.

Boros Norbert