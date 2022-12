– Tényleg kalandos a mi történetünk – mesélte a Borsnak a debreceni Bereczki Tibor. – Szerintem ha annak idején összejövünk, már rég nem lennénk együtt. Idén januárban úgy találkoztunk újra, hogy az én fodrászomnak a párja, aki Niki kozmetikusa, ajánlgatott engem, tudta, hogy éppen nincs barátnőm. Niki az Instagramon belájkolta két képemet, akkor már kötelességemnek éreztem írni neki. Aztán annyira belejöttünk, hamar kiderült, mennyire összeillünk.

Már az első randin tudtuk, hogy ebből bizony valami komoly dolog sül ki

– mondta a tűzoltó.

– A januári randi óta nagyon felgyorsultak az események – folytatta. – A gyerkőc téma is hamar szóba került, ezért is örültünk annyira, amikor kiderült, hogy Niki várandós. Így az esküvő megszervezésére csak pár hónap maradt, mert Niki azt szerette volna, ha úgy áll rajta a menyasszonyi ruha, ahogyan azt kislányként megálmodta. Az esküvői fotókon nem is látszik, hogy várandós. A tűzoltóságon készültek a képek, amit először nem akartam, hiszen ehhez engedélyt kell kérni.

De végül a kollégáim meglepetésként titokban mindent megszerveztek, amiért végtelenül hálás vagyok, mert egy csodaszép emlék lett belőle, amit a kislányunknak is büszkén mutatunk majd meg!

– tette hozzá Bereczki Tibor.