A debreceni advent legkülönlegesebb élményét a belvárosban hétvégenként a Kackiás Verklis, azaz Ring István nyújtja.

Utcai orgonának is nevezett hangszerével a Csapó utcai sétálóövezetben találkozhatnak a járókelők, a zenészt nemcsak a kuriózumnak számító kíséret, hanem a különleges énekhangja is egyedivé teszi, de látványában is kiemelkedik a hétköznapi utcazenészek közül: a valóban igencsak kackiás bajusz és a mesebeli hangulatot kölcsönző megjelenése szintén védjegye az egykori szaxofonosnak.

Ahogy a Haon kérdésére fogalmaz, véletlenek sokasága vezette a verklihez nyolc évvel ezelőtt, mivel más kedvenc hangszerei, a szaxofon, a tuba, a tenorkürt és a tárogató kíséretére nem tudna énekelni. A Kackiás Verklis nyolcéves kora óta zenél, háta mögött tudhat csaknem három évtizednyi vőfélykedést. Hangszerét Berlinben vásárolta, a lyukszalagot maga készíti hozzá, de épít is egy verklit, az otthoni, mostanában már barkácsolásra használt asztalosműhelyében.

Forrás: Molnár Péter

– A verkli a lágy hangzása, varázslatos megszólalása, templomi hangulata miatt illeszkedik hangulatában a karácsony előtti időszakhoz is – jegyzi meg. – Voltam már születésnapi meglepetés, esküvői zeneszolgáltató, adtam templomi koncertet, részt vettem majálison, gyereknapon, múzeumi rendezvényen, falunapon, városi ünnepségen, fesztiválokon, bajuszfesztiválon – sorolja. Ez utóbbin díjat is kapott, igaz, nem versenyzőként, hanem mutatványosként vett részt a programon.

Muzsikáját lehunyt szemmel hallgatva az ember szinte biztos abban, hogy a verklisre tekintve fekete-fehér kép tárulna elé, melyben a cilinderes úr megjelenésében is burleszk- vagy klasszikus mesefilmet, archív képeslapokat idéz. Szerencse, hogy ez a film nem marad néma, így a Kackiás Verklis nyújtotta különleges vizuális élmény szívhez szóló zeneiséggel párosul.

A századelő hangulatát idéző muzsikust legközelebb az utolsó adventi hétvégén láthatjuk Debrecen belvárosában.

SZD