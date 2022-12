Hajdú-Bihar megyéből az ártándi Balogh Arina indulhat a Nemzeti Szépségversenyen, a La Burrata Mozzarella Miss Hungary 2022-es döntőjében, a Nemzeti Királynőválasztáson december 11-én, Budapesten. Egy szép, áramvonalas test és csodás arc széles mosollyal és a megnyerő kisugárzás már nem elég ahhoz, hogy valaki fejére felkerüljön a szépségversenyek éke, a korona.

Erről Arina is tanúbizonyságot tett, akit a Haon telefonon ért utol. Úgy nyilatkozott, hogy ő sem kivétel és figyelnie kell arra, mit eszik, valamint hiába rajong anyukája töltött káposztájáért, kőkemény edzéssel fizeti meg az árát. Mint mondta, 2017-ben már jelentkezett a szépségversenyre, viszont akkor nem jutott el a döntőig, idén májusban viszont úgy gondolta, újra megpróbálja, milyen helyezést érne el érettebb fejjel, valamint az évek alatt tapasztalatot is tudott szerezni.

Forrás: Balogh Arina-archív

– Nagy öröm volt, mikor megtudtam, eljutottam a táborig, ahol fotós munkálatok zajlottak, azaz portfóliót csináltak rólunk, és elkezdődött a december 11-ei döntőre a felkészülés. A lányok nagyon kedvesek, hiába vagyunk ellenfelek, nem érzem őket annak. Inkább egy nagy baráti társasággá kovácsolódtunk össze, ahol szoros kapcsolatok alakultak ki – érzékeltette Arina. Úgy véli, erősségei közé tartozik a kitartása, és olykor előfordult a táborban is, hogy össze kellett rántania a csapatot, sőt, ilyenkor a humorát is be kellett vetnie.

– A modellkedés kislány korom óta központi figyelmet kapott, Barbie-meséken nőttem fel, anyukám szerint is mindig is nagyon csajos lány voltam. Rendszeresen követtem a neves tervezők divatbemutatóit, néztem a lányokat, ahogy járnak, vonulnak a színpadon. Szerettem a szoknyákat, szép ruhákat, nem hiába lett szerintem az estélyi a kedvencem az öltözékek közül – vallja a fiatal lány, aki már 13 évesen ösztöndíjat kapott egy modellügynökségnél. Hangsúlyozta: sok rendezvényhez hasonlóan a Miss Hungary karitatív célt tűzött ki maga elé, autista gyermekeket fognak támogatni a befolyt adományokkal.