A Dancing With The Stars, a TV2 nagyszabású táncos műsora harmadik évadával tért vissza a képernyőre 2022 őszén. Tíz páros szállt versenybe, köztük a 27 éves magyar énekes Vavra Bence, aki Lissák Laura táncművész oldalán mutatkozott be új oldaláról. A műsor részeként a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskolában is forgattak Bencével, aki elárulta, hogy mindig jó érzéssel tér vissza Debrecenbe, hiszen szinte minden, a zenével kapcsolatos dolog itt kezdődött el életében – olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján.