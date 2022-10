Latinos hangvételű duettel rukkolt elő a Bon-Bon zenekarból is jól ismert Szolnoki Péter, aki Farkas Zsófival énekli Két bolond az egy pár című dalukat. A klipben a debreceni születésű zenész fia, Balázs is feltűnik. Szolnoki Péter egyébként szerepel egy készülő magyar filmben, a Legénybúcsú Extrában is.