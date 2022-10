Bódi Sylvi már évek óta vidéken él és mezőgazdasággal, illetve állattartással foglalkozik. Mint arra az Origo is emlékeztet, nagyon büszke teljesítményére, konyhakertjét is szívesen mutogatja, most azonban teljesen új oldaláról mutatkozott be. A napokban posztolt fotója első ránézésre értelmezhetetlen, hiszen egy hatalmas kontynak tűnő dolog van a fején, melyet jobban megnézve kiderül, hogy egy fekete tyúk ült az egykori playmate-re.