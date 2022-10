A volt szépségkirálynő több mint egy hónappal ezelőtt osztotta meg követőivel, hogy betegeskedik, és azóta sem sikerült teljesen felgyógyulnia.

– Gyakorlatilag több mint 1 hónapja betegeskedek. Hol a fülem, hol az arcom, a torkom, a mandulám gyullad be (...) Próbáltam az alternatív irányokat, na meg az olajokat, aztán vitaminkúrát (amitől sikerül is 2 hét alatt 4 kilót felszedni), majd antibiotikumot, gyógymasszázsokat, voltam vizsgálatokon, és, bár valamivel jobb a helyzet, jónak azért semmiképp nem mondanám – írta a közösségi oldalán a kétgyermekes édesanya, aki felvette a versenyt a betegségekkel, és elárulta, hogyan töltődik.

– Próbálok lelki és fizikális síkon is töltődni, és már nagyon hiányzott a mozgás, de, hogy ne terheljem első körben túl magam, a jógához „fordultam” újra, ami őszinte leszek, most még pár alkalom után „kicsit” (nagyon) fáj, húz, nyom, izzaszt... Érzem, hogy segít, ahogyan korábban is. Barbi barátnőm személyre szabott egy programot nekem, és segít fejlődni.

Mindig azt kérdezitek, és kérdezik tőlem, hogy honnan ez a sok energia, lendület, miből merítek... Szeretném, ha tudnátok, hogy néha nálam is lemerül az elem, és meg kell keresnem azt, ami visszatölt! Egyáltalán nem vagyok mindig a topon, viszont egy valami állandó! Az az életszemléletem, miszerint a poharam soha nem félig üres, hanem mindig félig tele van

– vallott Dobó Ági.