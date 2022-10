Összesen 11,7 százalékot esett szeptemberben a magyar Twitch, de a hazai közönség így is több millió órányi adást nézett, derül ki a GameStar friss összegzéséből.

A portál cikke szerint az elmúlt hónapban 548 556 órával kevesebb élő adást néztünk, mint augusztusban, ezzel párhuzamosan pedig az átlagos nézőszám is visszaesett 552-vel a nyár utolsó heteihez képest.

A legnézettebb csatornák listáján is végigmentek: a felsorolás elejéről eltűnt NerdHub, miután magánéleti okok miatt abbahagyta a videókészítést,

ezután pedig újra a debreceni TheVR lépett az első helyre, akik, mint arra a cikk rámutat, a 263 ezernél is több megtekintett órájukkal a második helyen tanyázó Ruben csatornájának számát is duplázzák.

A TOP 5-be még Fyrexxx (Nessaj) 91 793 órával, az esport2tv 88 796 órával és AdamKissAK fért be 70 760 megtekintett órával. Érdekesség, hogy az öt legerősebb csatorna közül csak Ruben és az esport2tv erősödött, utóbbi azonban 55 százalékkal növelte 30 nap alatt a megtekintett óráinak számát.

Ha a játékokat nézzük, a League of Legends 389 ezer óránál is magasabb, a GTA V pedig 351 925 órányi nézettséget szedett össze. Harmadik helyen a szerencsejátékok, negyedik a Just Chatting kategória, ötödikként pedig a VALORANT jelentkezett be.

Az összes megtekintéssel arányosan minden játék elérése is visszaesett, egyedül a szerencsejátékos kategória erősödött – áll az összegzésben.