Utoljára két éve, húszezer ember előtt, a Nagyerdei Stadionban lépett színpadra a Tankcsapdával közösen a Republic zenekar. Most nem óriási ledfallal, lángcsóvákkal és nagyszínpados hangzással érkezik a cívisvárosba az együttes, ezúttal kilépve a komfortzónájukból, egy klubkoncerttel örvendeztetik meg a debreceni rajongókat, szombat este a Roncsbárban. Boros Csaba, a Republic frontembere a stúdiózást követően nyilatkozott portálunknak. – A februári, budapesti arénakoncertünk felvételeit fésültök át a stúdióban, s így vissza is tudtuk hallgatni az eljátszott dalokat, ennek okán olyan dalok is eszünkbe jutottak, amiket most újra eljátszunk a debreceni közönségnek. Egy klubkoncerten olyan zenék is elhangzanak, amit egy nagyszínpados koncertre nem viszünk. Évekkel ezelőtt számtalan klubban játszottunk, ahol ugyan kisebb a közönség, de a hangulat annál jobb és hangosabb. Egy ilyen helyszínen a koncert mindig intimebb, a közönség egy karnyújtásira van, jobban össze tudunk hangolódni, s a zenénk is másképp szól –vallja Csaba. Hozzátette a cívisvárosi közönség számára mindig különleges, hiszen az együttes egyik tagja debreceni. – Elárulom, hogy a mostani klubkoncertünk mindamellett azért is lesz különleges, mert közönség előtt debütál a legjobb dalunk - mondta el.

Csaba bácsi színre lép

A frontember idén novemberben ünnepli a 60. születésnapját, s ennek a kerek évszámnak adózva egy 20-30 fős szimfonikus zenekarral és sztárvendégekkel színesített nagyszabású akusztikus koncertre készülnek a Budapesti Kongresszusi Központban. – A november hatodikai zenés esten a fiúk az elektromos gitárt akusztikusra cserélik. Teljes más köntösben burkoljuk a dalokat, s olyan neves vendégeket hívtunk meg, mint a Korda házaspár, a Magna Cum Laudr frontembere Mező Misi, valamint a Bagossy Brothers Company énekese Bagossy Norbi is színpadra lép – nyilatkozta izgatottan Boross Csaba. Hangsúlyozta, hogy egy tizenkét évre visszanyúló lemezt is felelevenítenek, amin Balázsovits Edittel dolgoztak közösen. A közelgő születésnapja kapcsán elmondta, öröm azt látni, hogy most már Z generációs fiatalokat is lát a koncerteken. – Amikor Csaba bácsinak szólítanak egy koncert után, félig keserédes az érzés. Egyrészt rájövök, hogy öregszem, másrészt pedig örülök, hogy kinyílt a „közönség ollója” és már a velünk egykorú rajongók a gyerekeikkel járnak koncertjeinkre – mondta nevetve a frontember.

ND