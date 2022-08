A húszas éveiben járó Krecsmarik Áronnak a zene már óvodás kora óta jelen van az életében. Hatéves volt, amikor a szülei elvitték egy néptáncpróbára, ami annyira megtetszett neki, hogy utána 12 éven keresztül folytatta a táncolást. Állítása szerint ez meghatározta a zene iránti szeretetét, többek közt a ritmikai alapokat, ebből kifolyólag sokat köszönhet a néptáncnak. Mint a beszélgetésből kiderült, általános iskolás korában hét évig klasszikus gitárt tanult, később alapfokú művészeti bizonyítványt is szerzett. A zeneiskola elvégzését követően sem tette le a hangszert, igyekezett otthon fejleszteni magát, és azóta is ezt teszi.

– A középiskola elvégzése után még nem volt teljesen világos, hogy konkréten mi szeretnék lenni valójában. Jelentkeztem a Filmművészeti Egyetemre, viszont oda sajnos nem kerültem be, így a ELTE Tanító- és Óvóképző Karán tanultam tovább. Az egyetemi évek alatt egyre jobban körvonalazódott bennem, hogy tanítani szeretnék, miután elvégzem az iskolát. A barátnőm, akivel még a középiskolában ismerkedtem meg Balassagyarmaton, Debrecenben folytatta a tanulmányait, így miután végeztem, egyértelmű volt, hogy utánamegyek a cívisvárosba. Egy éve a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában tanítom a diákokat. Jelenleg többek között az informatika, testnevelés mellett fociedzéseket tartok a fiataloknak, de az iskolai digitális alkotóműhely műhelymestereként a lézervágás, 3D nyomtatás, forrasztás, grafikai tervezés rejtelmeibe is bevezetem a gyerekeket – fogalmazott a Haonnak Krecsmarik Áron.

Saját stúdiójában veszi fel a zenéket

Mint kiemelte, jó a kapcsolata a gyerekekkel, és mivel fiatal, s nemrég még ő is az iskolapadot koptatta, pontosan tudja, hogy milyen a helyzetük manapság. – Úgy gondolom, jól megértjük egymást, mindenkivel megtalálom a közös hangot. Az óráimon igyekszem őket a kötelező feladatok elvégzése mellett az életrevalóságra felkészíteni, ugyanis ez nagyon fontos manapság. Fontos viszont, hogy megmaradjon a jó tanár-diák viszony, a kölcsönös tisztelet – jegyezte meg. Ezt követően a zenei karrierjéről is bővebben beszámolt lapunknak.

Krecsmarik Áron a bolondozástól sem riad vissza

Forrás: Krecsmarik Áron-archív

– Az évek alatt felépítettem egy teljes, saját itthoni stúdiót, ahol felveszem dalaimat. Az elmúlt 3 évben már több mint 10 saját dalom került publikálásra, aminek nagy részét saját magam produceráltam. Ezen dalok közül több is bekerült Magyarország legnagyobb hivatalos Spotify-listáiba, az igazi nagy slágerek mellé, ami nagyon nagy dolog és egy remek visszacsatolás számomra – hangsúlyozta

Pozitív visszajelzések

Krecsmarik Áronnak hamarosan – augusztus 27-én – megjelenik az első nagy albuma, ami minden szempontból egy óriási szintlépés számára. A zenész igyekezett a 2000-es évek gördeszkás, fordított sapkás pop-rock stílusát visszahozni a mai zenei világba, így aki szerette ezt a zenei irányzatot, az minden bizonnyal talál magának szimpatikus dalt az albumon is.

– Számomra a zene egy kikapcsolódási forma, imádok alkotni, akkor érzem magam boldognak, amikor valamit alkothatok, és ezt a zenében találtam meg. Közhelyesen hangzik, de úgy gondolom, a zene hatással van a lélekre, érzelmekre, és ha csak egy embernek is boldogabb napja lesz attól, hogy meghallgatja az egyik dalomat, nekem már megérte – fogalmazott.

Felelevenítette azt is, hogy amikor a diákjai megtalálták az interneten a dalait, napokig azokat énekelték, nagyon tetszett nekik. Akadtak olyanok, akik rajzokat készítettek a dalokról, leírták a szövegeiket és énekelték a napköziben. – A szülők is pozitívan jeleztek vissza ezzel kapcsolatban, ahogyan a kollégák is, így boldog vagyok, hogy ez a „hobbi” jól megfér a tanítás mellett. Igyekszem a szabadidőmet hasznosan eltölteni, amikor éppen nem az iskolában vagyok, személyi edzéseket tartok, a saját edzéseimen veszek részt, vagy éppen zenélek: ezek töltenek fel igazán! – hangsúlyozta Áron.

