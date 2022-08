Pár napja Debrecenben még vártuk a kiadós esőt, a Velencébe érkezésből viszont kihagytam volna azt a hatalmas, villámlással és mennydörgéssel kísért, pillanatok alatt bőrig áztató zuhét, ami a vizek városába érve fogadott. A zord reggeli időjárás nem jellemző a velencei filmfesztivál időszakára, bár a 10 nap alatt mindig van egy-egy kiadós égszakadás, mégis többnyire inkább az erős napsütés elleni védekezésként kerülnek elő az ernyők. Különösen a nagyteremhez vezető vörös szőnyeg előtt várakozó rajongók élnek az effajta napvédelemmel, akik már most is kora reggeltől ott táboroztak, hogy lehetőleg a legelső sorból láthassák az esti premier sztárjait és elcsíphessenek egy-egy autogramot vagy közös képet. Idén Noah Baumbach White Noise / Fehér zaj című filmje nyitotta a fesztivált Adam Driver főszereplésével. Baumbach és Driver többször dolgoztak együtt, és bármilyen is a végeredmény, az biztos, hogy a rendező mindig emlékezetes alakítást hoz ki Star Wars Kylo Renjeként világhírűvé vált színészből és szereplőtársaiból. Az 1985-ös Don DeLillo-regényadaptáció meglepően rímel a pandémia időszakára és mindazokra, amiket a COVID-19 megjelenése óta átélhettünk, a sajtó képviselői mégsem fogadták kitörő lelkesedéssel a nyitófilmet és mi tagadás, nekem sem tetszett maradéktalanul.

A 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica idén 21 versenyfilmmel, számos versenyen kívüli alkotással és a parallel szekciók válogatásaival várja a mozi szerelmeseit. A versenyfilmekről ebben az évben is nemzetközi zsűri dönt majd, melyet ezúttal Julianne Moore amerikai színésznő vezet. Hogy melyik filmre esik majd a zsűri választása, az még a jövő zenéje, de az biztos, hogy a Giornate degli Autori elnevezésű parallel szekcióban látható a magyar közreműködéssel készült Cristina Grosan Hétköznapi kudarcok / Ordinary Failures című alkotás, melyben Kerekes Vica (Apró mesék, Hab) is feltűnik. A filmet nem sokkal a velencei világpremier után a hazai közönség is láthatja a miskolci CineFesten.

Váró Kata Anna

Velence, 2022. augusztus 31.