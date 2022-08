A Kossuth Lajos Gimnázium diákjaként, véletlenül csöppent a divat világába a 22 éves Kukucska Zsanett. Azóta címlapok, híres márkák és megannyi fényűző parti állandó szereplője, ám, mint mondta, fontosnak tartja, hogy a tinédzserek a szakma árnyoldalát is megismerjék, mielőtt igent mondanának az első felkínált lehetőségre. A kendőzetlen őszinteséggel beszélő lány a Haonnak adott exkluzív interjút.

Honnan jött a modellkedés ötlete?

Tizenhárom évesen, egy bevásárlóközpontban sétálva figyelt fel rám az egyik magyar ügynökség. Két esztendővel később már egyedül mentem Isztambulba három hónapra. Fiatal tinédzserként furcsa volt, hogy három orosszal laktam együtt egy szobában, akik idősebbek voltak, és folyamatosan buliztak. Visszagondolva, annyira bátor voltam gyermekfejjel, hogy fel sem fogtam, hogy valami rossz is történhet velem a nagyvilágban. Senki sem anyáskodott felettem, a Kossuth-gimi kitűnő tanulója voltam, este 7 órakor még a házit írtam Törökországban, majd lefeküdtem aludni, az orosz lányok pedig hajnal 3-kor estek haza a buliból.

Kukucska Zsanett egy korábbi munkája. A modell azt is megosztotta velünk, hogy fut, úszik, bokszol az egyetemi órák előtt, és persze figyel az étrendjére

Összetartó szakma a tiétek?

A modellszakmában különböző karaktertípusok vannak. Az említett orosz lakótársaim közül két szőke lány gyakorlatilag egy kategóriát jelentettek, de a személyisége miatt az egyik folyamatosan előnyt élvezett. Mígnem a társa megunta, és egy éjszaka során levágta a haját, hogy elrondítsa. Másnap kirúgták a lányt… azt gondolnánk a szabotőrt, de nem, sajnos a levágott hajút, hiszen onnantól nem tudta azt a karaktert hozni, amellyel alkalmazták. Nagyon sok egészségtelen rivalizálást, rosszindulatú embert láttam a divatszakmában. Mára szerencsére egyedül élek, nem modellházban a többiekkel. Az egyetem mellett lakom, pszichológiát tanulok. Ha eltölt valaki 8 évet ebben a szakmában, rengeteg fura, egyben érdekes embert ismer meg, és szinte adja magát a pszichológia. Arra törekszem, hogy tovább fejlesszem az innováció iránti érdeklődésemet az immerziv technológia és médiafejlesztés területén. Részt is veszek egy kutatócsoport munkájában, ahol innovatív kutatási módszertanokkal vizsgáljuk meg, hogy miként hatnak a fogyasztókra a technológia legújabb vívmányai.

Mennyi munka áll egy modell alkata mögött?

A legtöbb modell genetikailag vékony. Aki nem, annak óriási energiabefektetés az, hogy formában maradjon. Én is ilyen vagyok, futok, úszom, bokszolok az egyetemi órák előtt, és persze figyelek az étrendemre. Mikor egy munka során a többi lány ebédre pizzát kér, én salátát, de 22 éves fejjel ezt már simán elfogadja az ember. A fashion (divat) irányból ráadásul egyre inkább a reklámok világa felé fordulok, ahol nincsenek annyira szigorú szabályok az alkatunkat tekintve.

Megterhelő egy-egy fotózással töltött nap?

Én élvezem a mentális részét, eladni magamat, és új kapcsolatokat teremteni. Annyi a negatívum, hogy egy idő után magányosnak érezzük magunkat. Egy átlagos munkahelyen mindennap ugyanazokkal a kollégákkal találkozol, nekem viszont mindig újak jönnek. Úgy érzem, bárcsak dolgozhatnék velük mindennap, de a rotáció sosem áll meg. A csapda ott van, hogy el akarod hinni, mennyi érdekes ember van körülötted, valójában azonban sokan felszínesek, csak a mának élnek. Olyan, mintha két életem lenne. Az egyetemen ugyanis ennek az ellentettjét tapasztalom: valós kapcsolataim vannak, barátok, akikkel hét közben együtt tanulunk, kutatunk. Piszkálnak is mindig, hogy velük élem az átlagember életét, miközben este vagy egy hétvégén sztárokkal találkozom, fényűző partikon veszek részt. Örülök, hogy ők vannak nekem, mert a földön tartanak, így remélhetőleg sosem fogok elszállni, mint más modellek.

Hiányzik az otthonod?

Persze, de soha nem bántam meg, hogy elköltöztem. Úgy érzem, ez az élet sokkal jobban fekszik nekem, ettől függetlenül imádok hazajárni, pár hétre kisgyermekké válok ilyenkor. Elmegyek Érpatakra a nagymamához, megetetjük az állatokat, vagy a bátyámnak segítek esküvőkön, ami mindig egy jó buli (Kukucska Fotódoboz.) Feltölti a lelkem, és így sokkal energikusabban, boldogabban tudom újra belevetni magamat a modellszakmába. Élvezem, hogy minden héten más külsővel fotóznak, a divatszakmára egyébként is egyre jellemzőbb a diverzitás, a különleges megjelenés.

Honnan jött a filmezés?

Anno már szerepeltem egy francia produkcióban, ami a Cannes-i filmfesztiválon debütált. Most pedig az egyik ügynökség ajánlotta fel, hogy közreműködhetek Ryan Gosling és Margot Robbie Barbie című filmjében. Sajnos sok információt nem oszthatok meg róla, mert még nem jelent meg, de az biztos, hogy egy életre szóló élményt szereztem a forgatáson. Minden percét élveztem a több napos forgatásnak. Első nap a Warner Bros busza jött értem, le sem feküdtem egy munkám után, hajnali 4-től déli 12 óráig csak a hajamat és a sminkemet készítették, és estig forgattunk. Itt is sikerült érdekes emberekkel megismerkednem, köztük a film rendezőjével, Greta Gerwiggel, aki a Little Woman vagy a Ladybird című filmeket is rendezte. Szerencsére úgy tűnik, egyre több ilyen munkára fognak küldeni, jó lenne magamat reklámokban látni az elkövetkező öt évben. Egy elektronikai eszközökkel foglalkozó cég például most tett ajánlatot, hogy forgassak velük Szöulban.

Mi tesz kiemelkedővé egy modellt?

Lehet, hogy a modellszakma könnyűnek tűnik kívülről, de hidd el, egyáltalán nem az. Ott kell lenned idejében a fotózásokon, folyamatosan tartani a formádat, kibírni a tízórás fizikai megterheléseket, miközben a saját személyiségednek is meg kell jelennie a fotókon, el kell varázsolnod az embereket. Ha például unalmas vagy, nehezebb megnyerni az embereket, akikkel dolgozol. Adaptálódni kell minden egyes munkához, tisztelni a szakmát. Néha hat különböző fotózásom van egy héten, különböző országokban, ami megterhelő tud lenni. Talán emiatt is van, hogy a mindennapok során alig sminkelek, és sokkal kényelmesebb ruhákban járok. Úgynevezett tomboy (fiús lány) vagyok, ez a jelenség meglehetősen gyakori a keresett modellek között. Ráadásul saját magam menedzsere vagyok, világszerte több ügynökséggel leszerződve. Ez ötször annyi munkát jelent, nincs exkluzív szerződésem, bármikor dönthetek úgy, hogy vállalok valamit vagy sem. Ezt más modelleknek is ajánlom, egy bizonyos ügynökségnek dolgozva ugyanis hónapokra parkolópályára kerülhetsz, mert egész egyszerűen nem foglalkoznak veled.

A modellszakma árnyoldalának legfőbb kérdése: próbált már valaki visszaélni a külsőd, a munkád miatti kiszolgáltatott helyzettel?

Ez a jelenség sajnos gyakoribb, mint azt bárki hinné. Sokszor volt olyan incidens, ahol illetlenül próbálkoztak. Gyerekként sokkal nehezebb bárkinek is felfognia, hogy mi a helyes viselkedés, és sokan visszaélnek ezzel a helyzettel. Mára szinte páncélt növesztettem, az első dolog – ha ilyesmi történik –, hogy jelentem az esetet. Volt olyan fotós, aki egy hétre el akart Balira vinni „exkluzív fotósorozatra”, de már az ajánlatnál tudtam, mivel próbálkozik. Szókimondó, vidám, poénkodós lány vagyok, ami hívogatónak tűnik a szemükben, de ez még nem ok arra, hogy így viselkedjenek.

Hogy nem féltik az ilyen emberek a hírnevüket?

Nem tudom, én volt, hogy név szerint megemlítettem már egy-két hasonló alakot. Szerencsére sosem volt konkrét szexuális zaklatásban részem, de sokszor éreztem, hogy az, amit megengedtek egyesek velem szemben, már nem biztos, hogy normális. Volt például egy stylist, aki bejött az öltözőmbe, és azt mondta, meleg, így eszembe se jutott, hogy kiküldjem. Majd kint mondták, hogy nem az, csak azért hazudta, hogy megnézhessen öltözködés közben.

Ha bárki olvassa ezt a cikket, szeretnék üzenni a fiatal lányoknak, akik a mi pályánkra vágynak: a modellkedés egy csodálatos szakma megannyi előnnyel, de vannak bizonyos hátrányok is, amelyekről bántóan kevés szó esik.

Említenél néhányat ezen hátrányok közül?

Kezdjük ott, hogy napi szinten egészen elképesztő sértéseket vágnak a fejedhez, amiért egy centivel, egy-egy kilóval kicsúszol az elvárt határból. Ezt tudni kell kezelni, hogy ne forogj be, mert évekig elkísér majd néhány otromba beszólás. Akadt olyan eset, amikor az összes ruhát végigfotózva, tíz óra munka után kitalálta egy bizonyos személy, hogy nem akar kifizetni, mert nem jók a képek. Ilyenkor joggal merül fel a kérdés: miért nem reggel küldött el, a munka előtt? A fejemhez vágta, hogy „fel sem jött rám a ruha, olyan kövér voltam.” Úgy viselkedett, mintha nem tudta volna előre a méreteimet, amik meg voltak adva. És ha ezeket a szemünkbe mondják, mi folyhat a hátunk mögött? Nem beszélve arról, hogy tárgyként kezelnek bennünket. Sokszor olyanok vagyunk, mint egy vállfa vagy egy szobanövény. Legutóbb több órányi szenvedés után már magnéziumtablettát kellett bevennem, mivel estére a tökéletes pózok miatt remegett az arcizmom. Félreértés ne essék, millió örömteli pillanatot köszönhetek a modellkedésnek, amiért hálás vagyok, de jó, ha a hátrányairól is beszél valaki. Továbbá gyakori eset, hogy úgy beszélnek hozzád, mintha hülye lennél, mert sztereotípia, hogy minden divatvilágban dolgozó lány agyatlan: „És most vidd szépen a poharat a konyhába!” Mintha csak egy babának gügyögnének. Tudom, hogy ez panaszkodásnak tűnhet, de hihetetlen, mennyi megalázó helyzettel szembesül egy fiatal lány modellként. Tisztelet a kivételnek, de még mindig vannak olyan szakemberek, akiknél ha szeretnél leülni egy pillanatra, vagy elmenni pisilni, mindenki haragosan néz rád. Persze ők húzhatják az időt, de a modell egy percig sem. Félsz kimenni a mosdóba a megfelelési kényszer miatt, hogy ne utáljanak, hogy jól sikerüljön a közös munka. A szemükben egy elkényeztetett fruska vagy, bármit csinálsz, az csak rossz lehet, miközben belül őrlődsz, mert mindenkinek meg akarsz felelni.

Egy sikeres munkánál a fotós a modell jó barátja. Ez valóban így van, vagy akadtak összetűzéseid?

Rengeteg nagyszerű, barátságos, egyben kreatív szakemberrel dolgoztam már együtt. Természetesen azonban itt is akadnak udvariatlan, gátlástalan személyek. Egy fotós például a közös munka után felajánlotta, hogy elvisz a vasútállomásig. Beültünk a kabrió luxusautójába, büszke volt rá, és vigyorgott rám, hogy „na, tetszik a kocsim?” Ignoráltam, mire tövig nyomta a gázt, hogy tovább villogjon. Végül elővette a pénztárcáját és megkérdezte, hogy szeretnék-e egy kis extrát keresni? A piros lámpánál rácsaptam az ajtót és elsétáltam… A családom mindig is támogatott mentálisan, és úgy nevelt, hogy szerencsére fel se merül az ilyen helyzetekben, hogy igent mondjak. Így is remekül élek, és igyekszek félretenni, hogy később saját vállalkozást indíthassak, de ehhez még minimum öt-tíz évig keményen kell dolgoznom a szakmában.

Mivel lehet lenyűgözni egy modellt?

Őszintén, én azért kezdtem bele a modellkedésbe, mert a pénzt láttam benne, a lehetőségeket, hogy segíthetem a családomat. Ehhez képest mára egyáltalán nem izgat, hogy akivel ismerkedem, gazdag vagy sem. Jelenleg egyedülálló vagyok, és a legfontosabb, hogy a bennem rejlő kettősség a leendő páromban is meglegyen. Legyen intelligens, de közben kreatív is, és akarja a sikert. Ami nem egyenlő a pénzzel, azonban szeretném látni rajta, hogy ambiciózus, hogy vannak tervei, nem dől hátra már fiatalon. Van, aki a királyi család távoli tagjaként csapta nekem a szelet, s akadt egyetemista csoporttárs is. Nem számított, honnan jön, viszont ha magamtól elvárom, hogy mindennap a lehető legtöbbet tegyem a jövőmért, akkor ő is így keljen fel reggelente.

