Relatíve hosszabb, nagyjából másfél hetes csönd után posztolt újra Facebook-oldalán Bódi Sylvi, ráadásul nem is akármit: teljes sminkben, hibátlanul beállított frizurával, nagy mosollyal köszönt be egy forgatásról. A Hal a tortán című celebes gasztroshow-n dolgoznak épp a TV2-nek, a két napja kitett poszt alá pedig záporoznak a pozitív kommentek, ezekből idézünk is most néhányat.

„GYÖNYÖRŰ VAGY FELSŐFOKON

Köszönöm Szépen hogy vagy a világon”

„Egyre szebb és szebb vagy sylvi”

„Te mindig gyönyörű szép vagy szépségkirálynő”

„Kedves Szilvi! Érdeklődöm, hogy a háttérben a szekrényben (rendesen nem) látható kencékből ha magamra kenek olyan másfél kilót, leszek-e vajon fele olyan szép,mint kegyed alapból? Vagy mit javasol? 🙂

Köszönöm!:)”

„Ízig-vérig nőies,dögös és nagyon szexi vagy!”