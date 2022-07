A Campus Fesztivál fellépői a harmadik napon is odatették magukat. A Park Színpadon egymásnak adta a mikrofont T.Danny, Dzsúdló, majd az élő legendák, Korda György és Balázs Klári is. Lapunk a backstage-ben Juhász Mártont, azaz Dzsúdlót kérdezte sikerről, az alkotás mögötti motivációkról, jövőbeli tervekről.

Több mint két éve robbant be a köztudatba az MTV EMA-, és Fonogram-díjas Dzsúdló. A kreatív, elgondolkodtató szövegvilággal operáló pop/trap előadót mára tízezrek követik. A borsodi faluból, Mezőzomborról származó művész mostanra megszokta a felhajtást, de mint mondta, nem volt ezzel mindig így. – Azzal hízelgek magamnak, hogy már tudom kezelni a rajongást egy bizonyos szintig. Amikor először kezdtek el felismerni idegen emberek az utcán, úgy kezelni, mintha valóban tudnák, ki vagyok, és valami kapcsolódási pontunk lenne a zenén túl, az meglehetősen fura volt. Nem tudtam vele mit kezdeni, azt sem értettem az elején, hogy vajon miért van ez? Az utóbbi időben ráadásul tovább erősödött ez a jelenség, sokan nagyon közeliek éreznek magukhoz. Aminek végső soron örülök persze, mert ez azt jelenti, valamilyen szinten, a zenémen, a megnyilvánulásaimon keresztül, átjön az, amilyen karakter vagyok, amit gondolok a világról, ahogyan viszonyulok az emberekhez, akiket valóban ismerek – fejtette ki.

Nem riadt meg

Talán a drámatagozatos múltból vagy pusztán a személyiségéből fakad, de mint mondta, soha nem ijesztette meg, hogy hirtelen sokkal több embernek zenél. – Tény, hogy amint Budapestre költöztem, az első koncertemen többen voltak, mint az összes addigi ismerősöm. A második koncertemen pedig már többen, mint az egész falu. De a hangom emiatt sosem remegett meg. Az első perctől ugyanolyan volt 200 embernek játszanom, mint mondjuk 5 ezernek. Sőt, amikor már több ezer embernek játszol, egy safe space keletkezik, mert tudod, hogy kifejezetten miattad jöttek. Nyolcezer olyan ember, aki rám vett jegyet, sokkal nagyobb megnyugvást jelent számomra, mint pár száz, aki csak odatévedt a színpadhoz, amin épp fellépek – tette hozzá.

Forrás: Czinege Melinda

Egy biztos: az egykor klisésebb rap- és popszakma színterén több olyan fellépő is megjelent – köztük Dzsúdló –, akik már intelligens, elgondolkodtató szövegvilággal érnek el jelentős sikereket. – Azt nem feltétlenül állítanám, hogy van egy teljesen új generáció, amelyik száznyolcvan fokot fordult, és így látja a világot. Inkább csak hasonultunk ahhoz, hogy a popzene 2022-ben már nem olyan, mint akár pár évvel, vagy évtizedekkel ezelőtt volt. Ma már sokkal szabadabban, könnyedebben találjuk meg a teret arra, hogy a saját nyelvezetünkkel, a magunk szintjén megformálva zenéljünk. Szeretem a popot, a buta popot is, de próbálom a rétegeket megtalálni. Igaz, azzal sem volt soha bajom, ha valami kicsit bunkó, tuskó, akár tőlem távol álló cucc, ha igazinak éreztem. Ha nem egy összetákolt, a menőket koppintó anyag volt. Mi (Krúbi, Beton Hofi) olyan közegből jövünk, olyan zenét hallgatunk szívesen, amit magunk is csinálunk – mondta, hozzátéve, túl fiatalnak tartja még magát, hogy a szakmát érintő bizonyos körfogásokat, összefüggéseket lekövessen. – Lehet később, öt-tíz év múlva jobban látom majd, mi marad fenn belőlünk. Azt hiszem, nagyjából ugyanazt mondjuk, mint az előttünk lévők, csak talán máshogy – tette hozzá.

Nincs maszk

Az előadó a rá jellemző póztalanságra is kitért. – Tudtam, hogy vannak körülöttem emberek, akik felvettek egy imidzset, hogy innen vagy onnan jöttek, pedig mindenki látta, hogy nem. Én azonban póztalan vagyok.

Alapjában véve azt hiszem, minden ember van annyira menő individuálisan, hogy ne kelljen pózt felvennie, de valamiért kényszeresen magukra aggatják azokat, mint a karácsonyfadíszeket.

Viszont ha kivársz, és száz százalékig beleforgatod a személyiségedet egy projektbe, ami lelkileg, fizikailag megterhelő lehet, előbb-utóbb profitálni fogsz belőle – mutatott rá.

Ahhoz kétség sem férhet, hogy Juhász Márton rengeteget tesz a „projektjébe”, ám a nagy hajtás sok esetben árthat a fellépők kreativitásának. A zenész ezzel kapcsolatban is megosztotta véleményét. – Nagyon be kell osztani az energiákat, tudni kell a határokat, hogy mikor, minek van ideje. Rájössz előbb-utóbb, hogy valamit nem lehet erőltetni. Ha benne vagy például egy ilyen fesztiválszezonban, töredék időd van ahhoz képest, mint mondjuk télen. Igaz, az sem túl sok. Úgy vélem, ha valamit erőltetek, úgy sem tudok majd alkotni. Jöjjön minden magától, hiszen, ha négy fellépést tolok le egy héten, akkor is csinálni fogok valamit, ez a kreativitásból fakad – összegezte.

Irány szörfözni!

Ha már kreativitás, a tervekről is szót ejtett. – Lesz kollaboráció, mindig igyekszünk kicsit csavarni, alakítani a dolgokon, hogy izgalmasak maradhassunk. Rövidtávú cél egy telt házas fellépés a Budapest Parkban; 2023-ban, ha minden igaz, jön egy nagylemez, valamint egy saját divatmárkán is dolgozom. Mivel szegényebb környezetből jövök, szeretnék egy saját, otthonos házat majd. Esetleg a távolabbi jövőben külföldön is egyet.

Kedvenc helyem Hawaii, a barátnőm ugyanis onnan származik. A szülei magyarok, de ő Mauin született. Tavaly voltam náluk, nem mondom, egy nyaralót el tudnék képzelni ott…

– mesélte nevetve, hozzátéve, elsőre még nem merte „bevállalni”, de a következő látogatás alkalmával szeretne megtanulni szörfözni is.

Forrás: Czinege Melinda

És hogy meddig juthat a karrierben? A popzenész csattanós választ adott. – Nem tudom még azt mondani, hogy én egy sikeres ember lennék. Attól félek ugyanis, hogy amint kimondom, akarva-akaratlanul azt fogom érezni, hogy megérkeztem, ez a csúcs. Nem gondolom, hogy már sikeres lennék, csak csinálom, amit szeretek, és amit magamhoz képest nyújtani tudok. Ennek persze az is lehet egyfajta mozgatórugója, hogy az említett szegényebb környezetből érkeztem. Viszont ez kétélű dolog, hiszen hirtelen kerülsz egy másfajta financiális közegbe, ami rengeteg szorongást hoz magával – emelte ki Dzsúdló rámutatva, miért próbál sikeresként is két lábbal a földön maradni.

PSZ