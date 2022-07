Bár nemrég ért haza az Európa-bajnokságról, és számtalan edzőtábor állandó résztvevője, Battai Sugár vívó igyekszik a családjára is időt szakítani. Igaz, friss végzősként készülve a világbajnokságra jelenleg csak pár órát tud felszabadítani a napjaiból, hogy a rokonokkal, barátokkal legyen – nyilatkozta lapunknak a fiatal sportoló, aki zsűritagként vett részt a végzősök tematikus napján rendezett extrém ugróversenyen, az Aquaticum Debrecen Strandon csütörtökön.

– Mondták, hogy lenne ez az esemény, és nagyon örülnének, ha én is bíráskodnék, értékelném az ugrókat. Szívesen vállaltam, mert barátságos, jó közeggel találkoztam itt – kezdte sorait Battai Sugár, aki maga is nagy vízpart- és strandkedvelő. A vívás és utolsó éves középiskolai tanulmányai miatt azonban mostanában nem jutott ideje ilyesmire – fogalmazott. – Bár nyár van, a felnőtt szezonnak még nincs vége, az Európa-bajnokságról nemrég értünk haza, és már mennek a felkészítő edzőtáborok a vb-re. Most is egy edzőtáborból érkeztem ide, jövő héten pedig utazom a következőre, Telkibe. Majd Kairóba, ahol a világbajnokság lesz – emelte ki, hozzátéve, így is jut egy-egy hétvége a családnak, a szezon végén pedig egy kis vakáció is belefér majd.

Magasztos tervek

A fiatal lány eddig összességében elégedett az idei évével. – A vívásban mindig van miért elégedetlenkedni, szeretnék még fejlődni, de azt gondolom, alapjában véve jól szerepeltem idén. A világbajnokságot még nagyon várom, remélem jó eredményt tudunk elérni akár csapatban, akár egyénileg – hangsúlyozta. És ha már fejlődés és jövőbeli tervek, Battai Sugár lapunkkal továbbtanulási terveit is megosztotta. – Végeztem a középiskolával, és a Debreceni Egyetem dietetika szakára jelentkeztem, remélem felvesznek – mondta.

PSZ