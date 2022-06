Minden, amit tudni érdemes A Neonhal 2013 óta létezik mint felvételeket készítő formáció, 2016 óta pedig élő zenekarként is tevékenykedik. Eddig megjelent lemezeik: Galaxis útikalauz poposoknak (2013), Kivezet (2015), Utolsó idők EP (2016), Felsejlik EP (2017), Csupasz ív EP (2022). Youtube-csatornájukon eddig 19 önálló klippel és egyéb tartalmakkal jelentek meg, emellett klubok és kisebb-nagyobb fesztiválok színpadain koncerteznek rendszeresen. A rockzenéhez sokan negatív gondolatokat társíthatnak, de ez a műfaj a lázadók zenéje volt a kezdetektől fogva. A Neonhal is lázadásra használja, megmutatva, hogy szemben állnak az uniformizáló tömegkultúrával és az elértéktelenedő emberi kapcsolatokkal, hitet téve a szeretet mellett. A zenekar célja rámutatni arra, nézeteink különbözősége ellenére mindannyian egy csónakban evezünk. A Neonhal gondolatiságának bármi is az alapja, lényege a sötétségen átvilágító fény, ezt szimbolizálja a zenekar logója is. Jelmondatuk: „Ússz az árral szemben!” 2020. Szikra–díj: Legjobb dalszöveg kategória Top 5

2021. Szikra–díj:- Legjobb dalszöveg-kategória Top 5

2021. Szikra–díj: - Közönségdíj

2022. Szikra–díj - Legjobb dalszöveg-kategória Top 3