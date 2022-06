Kelj fel! címmel jelentkezett új dallal és videóval a napokban az Aznaposok. A debreceni zenekar ebben az évben ünnepli 10. születésnapját, új szerzeménnyel azonban csaknem öt éve nem jelentkeztek. A Naplónak a zenekar frontembere, Balogh Sándor beszélt a különös helyszínválasztásról és a forgatás élményeiről. – Az előzetesen elkészült dal nagyon megtetszett a Nagyerdei Kultúrpark igazgatójának, így örömmel biztosították a helyszínt a forgatáshoz a vidámpark területén. A videóban több játék és élményelem látható, ezeket természetesen a zenekar tagjai is kipróbálták. A forgatás is nagyon jó hangulatban telt. Jó volt nosztalgiázni, és bizony egy csapat­építővel is felért a közösen eltöltött idő – idézte fel kérdésünkre a zenekarvezető.

Elmondta, hogy más céljuk is volt a vidámparkkal kapcsolatban:

Az országban jelenleg ez az egyetlen klasszikus vidámpark, ezért a zenekar a saját dalán keresztül is szeretné népszerűsíteni Debrecennek ezt a kultikus helyét, ami bizonyára sokakban idéz fel kedves gyermekkori emlékeket.

Az elvarázsolt kastély, a dodzsem és a körhinta birodalmában Domokos Marcell gitáros, Balogh Sándor dalszövegíró-zenekarvezető, Megyeri Judit vokalista, Kocsis Attila basszusgitáros és Tanyi József dobos állt a kamerák elé. Az idén jubiláló együttes részben feldolgozásokat, részben saját dalokat játszik könnyedebb pop-rock stílusban, de olyan műsort is hallhattunk már az Aznaposoktól, melyben a legismertebb Tarantino-filmek zenéit gyűjtötték csokorba. Megtudtuk azt is, hogy a banda egyelőre a virtuális térben tervezi visszahódítani közönségét, de az sincs kizárva, hogy valamelyik menő debreceni klubban tűnnek majd fel.

SZD