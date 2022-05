Biztosan a kedves olvasóval is előfordult már, hogy gondolatai elkalandoztak, s amíg elméje valahol messzeföldön járt, kezei nem az eredeti szándékának megfelelően cselekedtek. Bár éppen az ezerszer végrehajtott tevékenységekre szokás mondani, hogy ha álmunkból keltenek fel, akkor is menniük kell, bosszantó módon mégis rendszeresen válunk a saját rutinunk áldozatává. Így járt az elmúlt vasárnap Orosz Gyuri, hazánk egyik legkedveltebb standuposa is. A debreceni származású komikus esete annyiban képez kivételt, hogy nem szégyellte népes követőtábora elé tárni emberi gyengeségét, ezzel csempészve egy adag kötelező humort a hétvégéjükbe.

Kiszedtem ma a szemetet a kocsiból. Elvittem a kukához, de nem szemetet dobtam ki, hanem a laptop táskámat. Otthon vettem észre, hogy a szemetet hoztam haza. A képen a nem túl őszinte mosolyom látható, amikor keresem a számítógépem

– írta Facebook-bejegyzésében. Végül a rajongók is jól mulattak, és a szerző is megkönnyebbült, hiszen ahogy egy későbbi kommentből kiderül, a meggondolatlanul kidobott laptop visszakerült a gazdájához.