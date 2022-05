A Kertekalatt öt fiatal egyetemista srácból áll, ahol az egy zenekarra jutó Péterek és Gergők száma az országban talán a legmagasabb. 2020-ban a Május című dalukkal mutatkoztak be a nagyközönségnek és nem titkolt céljuk volt már akkor is, hogy a legjobbak legyenek, mondhatni kertek alatt szeretnének eljutni a szakma csúcsára - olvasható az együttes közleményében. Ezzel az ambícióval hozták el az első nagylemezüket, amit egy hosszú alkotási folyamat előzött meg.

– Éppen két éve történt, hogy a járvány hömpölygő hullámai között félve leforgatott debütáló videoklipünket nyilvánosságra hoztuk. A Május és az azt követő dalok esetében is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a közönségtől, egyfajta megerősítésként, hogy talán van értelme annak, amit csinálunk. 2020 őszén a Hangfoglaló Program során nagy meglepetésünkre a szakma is úgy ítélte, hogy ebben lehet valami, így valamelyest felvértezetten vághattunk neki első lemezünk elkészítésének. Szokásunkhoz híven persze ezt sem siettük el, a felvételek nagy részét magunk igyekeztünk megoldani, ami alatt mi és a dalok is rengeteget formálódtak. Úgy érezzük, most végre a csillagok állása is olyan, hogy nyugodt szívvel tudjuk átnyújtani legújabb dalainkat és egyben első lemezünket – árulta el Borics Peti a zenekar gitáros-énekese.

Pless Gergő billentyűs elárulta, tervben vannak még kisebb, nagyobb videóklipek, amelyeket a későbbiekben csepegtetnek majd. Mint mondta, első körben nem szerették volna elvenni a figyelmet a dalokról, mert szerintük azok a legfontosabbak. Remélik, sokan tudnak hozzájuk kötődni, mert az együttes szíve-lelke benne van ebben az anyagban.

A lemez egyik különlegessége, hogy egy közreműködő előadó is részt vesz benne, aki több szálon kötődik a zenekarhoz.

– A húgom, Nelli is beszállt az alkotási folyamatba a Változnom című dalnál, aminél egyből éreztük, hogy ennek egy duettnek kell lennie. Elég kézenfekvő volt a másik szobából áthívni, hogy énekelje fel és a végeredmény pedig magáért beszél. Persze a srácok sem bánták, hiszen nagyon jó a kapcsolat közöttük – jegyezte meg Bíró Gergő a zenekar basszusgitárosa és Nelli testvére.

A csapatot következőleg május 11-én a budapesti lemezbemutató koncerten lehet megnézni.