Az időjárás egyre kedvez a szabadtéri fellépéseknek, városnapok tömkelege vár ránk, illetve koncertekből sem leszünk híján. A hazai előadók már nagyon várták a 2022-es szezont, többen úgy vélik, ez egy igazán bulis nyár lesz. Hasonlóképpen fogalmazott a Naplónak az AK26 énekese, Giajjenno, aki kiemelte, formációjuk számára már most megkezdődött a pörgés, mondhatni tele van a naptárjuk.

A felkapott együttes nagyon sokat megfordul a keleti régióban, Hajdú-Bihar megyében egy évben többször is fellépnek. Sőt, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett a dobogó harmadik fokán kap helyet megyénk, így nem kérdés, hogy amikor hozzánk érkeznek a srácok, akkor szinte hazajönnek. – Az elmúlt években, kivéve a járványidőszak, is megannyiszor fordultunk meg Debrecenben és környékén, ez idén sem lesz másképpen. Hamarosan ismét találkozhatunk a hajdú-bihari közönséggel, akik valljuk be: igazán tudnak bulizni! – nyilatkozott Molnár Ádám, művésznevén Giajjenno.

Körülbelül 10 éve alakult az AK26, Giajjenno testvérével, Molnár Miklóssal (Hero) egyszerre lettek közismertek, amikor úgy döntöttek, összeállnak és felperzselik a színpadot.

– Nyugodtan kijelenthetjük, az igazi áttörést számunkra 2018-ban a Blöff című Számunk hozta. A dal azóta 40 millió feletti megtekintésnél jár, ami óriási sikernek számít

– fogalmazott Giajjenno. Mint elmondta, a sikeres dalt ugyanúgy írták, mint a többit. Úgy vélik, talán a társadalomkritika az, ami megfogta az embereket. A látszatgazdagokról énekeltek, akikből van elég manapság, ez ütötte meg minden bizonnyal a rajongók fülét. – A fiatalok, illetve a fiatal felnőttek, idősebbek egyaránt hallgatnak bennünket, talán többségük a 16 és 35 éves kor közé esik. Ám a koncerteken nem ritka, hogy édesapa és kisfia együtt dúdolják a dalainkat, ez mindig boldogsággal tölt el minket – jegyezte meg.

Legutóbbi szerzeményük, az Úriemberek című dal alig három hete jelent meg a videómegosztó portálokon, viszont már most több mint 1 millióan hallgatták meg. Továbbá a formációtól megtudhattuk, nem kell sokáig várni egy újabb slágergyanús dalra, egy hónapon belül egy olyan szerzeményt kapnak az AK26-rajongók, amilyet még nem hallhattak az együttestől. – Nem szerelmi dal lesz, viszont szerelmi témájú: voltaképpen arról szól, hogy egy nő meg akarta mondani a párjának, mit tegyen, viszont a férfi ezt nem hagyta – mondta Giajjenno. Hozzátette, rendkívül örülnek, hogy végre ismét színpadra állhatnak: szabadon és teljes erőbedobással zenélhetnek.

