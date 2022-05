Szelba Christian George, vagy – ahogy mindenki ismeri – „Cooky” a Párizsi udvarban megnyílt francia stílusú étterem és hotel létesítmény megnyitója kapcsán kedden Debrecenbe látogatott. A családjával érkező francia rádiós lapunknak nyilatkozott a városhoz fűződő viszonyáról, illetve jövőbeli terveiről.

A műsorvezető elmondta, feleségével, Debórával nagyon tudatosan nevelik fiaikat, Kevint és Nátánt, és remekül érzik magukat Magyarországon. – Anno úgy döntöttünk, várunk még pár évet a második nyelv intenzív oktatásával, de így is rengeteget megértenek már a franciából a srácok, nem egy teljesen idegen nyelv számukra. Jelenleg Magyarországon élünk, a gyermekeim magyarok. Szeretném, ha később itt tanulnának, azt gondolom, a magyar oktatás az egyik legjobb a világon. Azt persze nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Nem hiszem, hogy visszamennénk a családdal Franciaországba, szeretünk itt élni. 20 éve érkeztem ide, és még minimum 20 évet tervezek itt, aztán persze ki tudja? Szeretjük Dubait, lehet, veszek ott egy villát nyugdíjas koromra – mondta nevetve Cooky, aki hosszú, dolgos nyárral számol, de mint mondta, nem panaszkodhat. – Megannyi fellépés és egy tévés forgatás is vár rám. A nyarak számomra fordítottak, a hétvége gyakorlatilag hétfő és csütörtök közé esik, míg péntektől vasárnap estig folyamatosan dolgozom – emelte ki.

Merész tervek

A lemezlovas a zene mellett másik szerelmét, a repülést sem tette félre. Elmondása szerint tárgyalásban van különböző légitársaságokkal, hogy végre nagy gépen is kipróbálhassa magát. – Hatalmas álmom, hogy utasszállító gépet vezessek. Szurkoljatok, hogy ez megvalósuljon, és 2023-ban csatlakozni tudjak egy légitársasághoz – mondta, hozzátéve, akár azt is el tudná képzelni, hogy a két munkát ötvözi. – Az a jó a rádiózásban, hogy főként hétvégén vagy műsorban, a pilóták pedig egy hónappal előre tudják a menetrendet, így lehetne úgy intézni, hogy jut is-marad is elven mindkét szakmában tevékenykedjek.

Cooky városunkhoz fűződő viszonyára is kitért. – Nem először járok itt, a Hortobágy nagy kedvencem, és Debrecent is szeretem. Azt látom, hogy az utóbbi 10-15 évben hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Ha már repülés, kitűnő repülőtere és remek infrastruktúrája van. Ez egy tiszta, folyamatosan növekvő város. Azt gondolom, aki itt él, legyen büszke rá, hogy debreceni – hangsúlyozta.

PSZ