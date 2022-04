Mint arról már portálunkon is olvashattak, Vavra Bence ért fel a Sztárban sztár csúcsára szombat este, miután Sam Smith bőrébe bújva énekelte el rendkívül meggyőzően a Writings On The Wall című James Bond-betétdalt.

A 28 éves debreceni énekes a Borsnak adott nemrég a magánéletét is érintő interjút, melyből többek között kiderül, nem akarja, hogy a nők udvaroljanak neki.

– Nem kaptam olyan levelet a műsor alatt, hogy: szimpatikus vagy, gyere, találkozzunk, és nem is biztos, hogy ez baj. Ilyen szempontból én egy kicsit régimódi vagyok. Azt gondolom, hogy a férfinak kell megtennie az első lépést. Nekem kell a személyes találkozás, ami után szeretnék tovább beszélgetni. Hiszek a sorszerűségben, ezért nem erőltetek semmit. Szerintem, ha két embernek találkozni kell, akkor fognak is.

Nem vagyok rágörcsölve arra, hogy nincs barátnőm, mert tudom, hogy lesz társam. Olyan, akivel tudjuk egymást építeni, de most a karrierre koncentrálok igazán

– nyilatkozta a lapnak Vavra Bence, akinek egyébként a jövő héten jelenik meg vadonatúj dala. Az előadó arról is beszélt a lapnak, hogy örülne, ha az emberek nem feltétlenül csak a külseje miatt jegyeznék meg, hanem a hangja alapján. – Ha valahol épp a dalomat hallják, jó lenne, ha azonnal tudnák, hogy az bizony egy Vavra Bence-dal – tette hozzá.

Elmondta még, hogy egy-két parókáról pozitív visszajelzéseket kapott a beöltözős műsor ideje alatt, és lehet, hogy hamarosan egy kisebb hajbéli stílusváltáson is elgondolkodik.