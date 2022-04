Megyeri Csilla és párja, Zsolti kapcsolata példaértékű. Úgy tűnik, hogy ők megtalálták a hosszú távú összetartozás szent grálját. Az esküvő ugyan még várat magára, de a gyermekvállalás kérdése már napirenden van közöttük.

– Zsoltival lassan kilenc éve vagyunk egy pár, de a hetedik év nálunk is kritikusnak bizonyult. Bevallom, én már lakásokat néztem, mert el akartam költözni a közös otthonunkból, de végül elsimultak a dolgaink, aminek szívből örülök – nyilatkozta a Borsnak a debreceni származású influenszer, aki kendőzetlen őszinteséggel vallott arról is, hogy a viszonyukból elmúltak a heves érzelmek. Maradt azonban valami, ami annál jóval fontosabb.

Rengeteg energiát fektettünk a kapcsolatunkba, és nyilván már nem vagyunk szerelmesek. Igazi társai vagyunk egymásnak, és ez sokkal, de sokkal többet ér, mint a vak szerelem

– fejtette ki Csilla, aki azt vallja, hogy a párkapcsolati szabadság lehet a hűtlenség egyik legbiztosabb ellenszere.

– Nagyon fontos, hogy egy kapcsolat ne legyen béklyó egyik fél számára sem. Én szabadságot adok Zsoltinak, és meggyőződésem, hogy éppen ezért nem is él vele. Ha nem tiltott a gyümölcs, nem is lesz édesebb, mint a hazai – nevette el magát Megyeri Csilla, majd elárulta, négy év jegyben járás után miért késik még az esküvő. – Menyasszony vagyok és nekem ez egyelőre elég is. Nem azt mondom, hogy valamikor a jövőben nem szeretnék a felsége lenni, de mindketten úgy gondoljuk, először inkább költenénk egy saját kis kertes házra, mintsem egy esküvőre. Sőt, még a gyermekvállalás kérdése is előbbre való nálunk, mint egy lagzi. Harmincnégy éves vagyok, és bár nem érzem magam elkésve, tényleg itt az ideje annak, hogy anyuka legyek – osztotta meg.