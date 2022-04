A koncertek mellett az újdonságokra is szán időt a Kowalsky meg a Vega. A rajongóknak nem lehet oka a panaszra, ugyanis nem csak a turnézáson és az élő fellépéseken van a hangsúly az együttes életében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a új dallal és klippel is készülnek folyamatosan, sokszor turné közben is.

A megyénkhez ezer szállal kötődő együttes ráadásul a napokban fejezte be a Legszebb dolgok című premierdalukhoz készült klip forgatását - osztották meg a közösségi oldalukon.

Mint írták, remek volt a nap és a munka is, a végeredményt pedig május elsején láthatják majd a rajongók. Ezek után pedig május 14-én magát a dalt is bemutatják élőben, hiszen a klubturné után a nagyszínpadokat is meghódítja az együttes.